Pittsburgh tog revansch – 6–5-seger mot NY Rangers

Pittsburgh segrade – 6–5 mot NY Rangers

Pittsburghs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Benjamin Kindel matchvinnare för Pittsburgh

Det blev seger för Pittsburgh med 6–5 (2–0, 1–1, 3–4) mot NY Rangers på lördagen i NHL. Med det tog hemmalaget revansch, då NY Rangers vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

I och med detta har Pittsburgh hela sex raka segrar i NHL.

Pittsburgh–NY Rangers – mål för mål

Pittsburgh började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.37 slog Anthony Mantha till med assist av Rutger Mcgroarty. Laget ökade ledningen till 2–0 när Noel Acciari fick träff assisterad av Blake Lizotte och Connor Dewar efter 6.05.

Efter 12.59 i andra perioden slog Anthony Mantha till på nytt på pass av Rickard Rakell och Jevgenij Malkin och gjorde 3–0. NY Rangers Alexis Lafreniere gjorde 3–1 efter 18.28 framspelad av JT Miller och Mika Zibanejad.

Pittsburgh startade tredje perioden starkast. Laget gick från 3–1 till 5–1. Men NY Rangers svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Pittsburgh som avgjorde. Laget gjorde 6–3 med tre minuter kvar att spela genom Benjamin Kindel på pass av Connor Dewar och Stuart Skinner. NY Rangers hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 6–5.

NY Rangers Alexis Lafreniere stod för tre poäng, varav två mål och Vincent Trocheck gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Pittsburgh ligger kvar på andra plats i Metropolitan division och NY Rangers sist, på åttonde plats. Noteras kan att Pittsburgh sedan den 1 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 3 februari 01.00 spelar Pittsburgh hemma mot Ottawa. NY Rangers möter Carolina hemma i Madison Square Garden fredag 6 februari 01.00.

Pittsburgh–NY Rangers 6–5 (2–0, 1–1, 3–4)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (2.37) Anthony Mantha (Rutger Mcgroarty), 2–0 (6.05) Noel Acciari (Blake Lizotte, Connor Dewar).

Andra perioden: 3–0 (32.59) Anthony Mantha (Rickard Rakell, Jevgenij Malkin), 3–1 (38.28) Alexis Lafreniere (JT Miller, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 4–1 (41.20) Rickard Rakell (Sidney Crosby, Erik Karlsson), 5–1 (41.40) Noel Acciari (Blake Lizotte, Brett Kulak), 5–2 (49.12) Vincent Trocheck (Vladislav Gavrikov), 5–3 (55.15) Vladislav Gavrikov (Braden Schneider, Jonny Brodzinski), 6–3 (57.28) Benjamin Kindel (Connor Dewar, Stuart Skinner), 6–4 (58.53) Alexis Lafreniere (Vincent Trocheck, Matthew Robertson), 6–5 (59.49) Will Cuylle (Vincent Trocheck, Alexis Lafreniere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 5-0-0

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Pittsburgh: Ottawa Senators, hemma, 3 februari 01.00

NY Rangers: Carolina Hurricanes, hemma, 6 februari 01.00