Pittsburgh starkast i toppmötet med Colorado

Seger för Pittsburgh med 7–2 mot Colorado

Andra raka segern för Pittsburgh

Colorado och tredjeplacerade Pittsburgh spelade ett riktig toppmöte i NHL under tisdagen. Pittsburgh vann matchen på bortaplan med 7–2 (4–2, 2–0, 1–0).

Pittsburgh dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Efter 10.36 i andra perioden nätade Erik Karlsson och gjorde 2–5. Bryan Rust gjorde dessutom 2–6 efter 16.20 på pass av Jevgenij Malkin och Rickard Rakell.

9.06 in i tredje perioden slog Noel Acciari till framspelad av Elmer Soederblom och Connor Dewar och ökade ledningen. 2–7-målet blev matchens sista.

Pittsburghs Erik Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål och Jevgenij Malkin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Pittsburghs nya tabellposition är andra plats i Metropolitan division medan Colorado fortfarande leder Central division, tre poäng före Dallas. Tre poäng skiljer lagen åt.

Den 25 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i PPG PAINTS Arena.

Colorado tar sig an Dallas i nästa match hemma torsdag 19 mars 02.30.

Colorado–Pittsburgh 2–7 (2–4, 0–2, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (3.01) Jevgenij Malkin (Bryan Rust, Noel Acciari), 1–1 (4.08) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Cale Makar), 1–2 (4.23) Anthony Mantha (Erik Karlsson), 1–3 (13.00) Jevgenij Malkin (Kris Letang, Jegor Tjinachov), 1–4 (13.43) Elmer Soederblom (Erik Karlsson, Connor Dewar), 2–4 (14.21) Brent Burns (Gavin Brindley, Josh Manson).

Andra perioden: 2–5 (30.36) Erik Karlsson, 2–6 (36.20) Bryan Rust (Jevgenij Malkin, Rickard Rakell).

Tredje perioden: 2–7 (49.06) Noel Acciari (Elmer Soederblom, Connor Dewar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-0-3

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: Dallas Stars, hemma, 19 mars 02.30