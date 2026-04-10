Pittsburgh segrade mot New Jersey i NHL

Seger för Pittsburgh med 5–2 mot New Jersey

Pittsburgh segrade borta i Prudential Center mot New Jersey i NHL. 2–5 (0–1, 2–2, 0–2) slutade matchen på fredagen.

Segern var Pittsburghs femte på de senaste sex matcherna.

Pittsburgh tog ledningen efter fyra minuters spel genom Bryan Rust efter förarbete av Jegor Tjinachov och Kris Letang.

New Jersey kvitterade till 1–1 genom Paul Cotter framspelad av Dougie Hamilton och Brian Halonen i andra perioden.

Pittsburgh gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Thomas Novak och Jegor Tjinachov.

New Jersey reducerade dock till 2–3 genom Jack Hughes med 4.53 kvar att spela av perioden.

6.50 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Jevgenij Malkin på pass av Sidney Crosby och Jegor Tjinachov och ökade ledningen. Efter 17.00 slog Erik Karlsson till framspelad av Parker Wotherspoon och Noel Acciari och ökade ledningen för Pittsburgh.

Pittsburghs Jegor Tjinachov stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan New Jersey och Pittsburgh den här säsongen. Pittsburgh Penguins har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. New Jersey Devils vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

New Jersey tar sig an Detroit i nästa match borta lördag 11 april 23.00. Pittsburgh möter samma dag 21.00 Washington hemma.

New Jersey–Pittsburgh 2–5 (0–1, 2–2, 0–2)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (4.53) Bryan Rust (Jegor Tjinachov, Kris Letang).

Andra perioden: 1–1 (29.51) Paul Cotter (Dougie Hamilton, Brian Halonen), 1–2 (31.43) Thomas Novak (Jevgenij Malkin, Erik Karlsson), 1–3 (31.52) Jegor Tjinachov (Ryan Shea, Sidney Crosby), 2–3 (35.07) Jack Hughes (Jonas Siegenthaler, Connor Brown).

Tredje perioden: 2–4 (46.50) Jevgenij Malkin (Sidney Crosby, Jegor Tjinachov), 2–5 (57.00) Erik Karlsson (Parker Wotherspoon, Noel Acciari).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-1-2

Pittsburgh: 4-0-1

Nästa match:

New Jersey: Detroit Red Wings, borta, 11 april 23.00

Pittsburgh: Washington Capitals, hemma, 11 april 21.00