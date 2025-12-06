Piteå Hockey U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr mot Sundsvall Hockey U18

Piteå Hockey U18 vann med 3–2 efter straffar

Gustav Olsson matchvinnare för Piteå Hockey U18

Tredje raka förlusten för Sundsvall Hockey U18

Piteå Hockey U18 vann på hemmaplan mot Sundsvall Hockey U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Inför matchen hade Piteå Hockey U18 6 raka förluster mot Sundsvall Hockey U18.

Piteå Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Piteå Hockey U18 tog ledningen efter tolv minuters spel genom Lukas Waaranperä på passning från Theo Brännmark.

2–0 kom efter 18.28 när Theo Brännmark fick träff assisterad av Nils Johansson och Lukas Waaranperä.

Efter 4.27 i andra perioden slog Lucas Filipp till framspelad av Hampus Becker och Gustav Von Essen och reducerade åt Sundsvall Hockey U18.

Philip Vesterlund gjorde dessutom 2–2 efter 5.04 på pass av Kai Nordin.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Piteå Hockey U18:s Gustav Olsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

På söndag 7 december 14.00 spelar Piteå Hockey U18 hemma mot Östersunds IK U18 och Sundsvall Hockey U18 borta mot Sunderby SK U18.

Piteå Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (12.16) Lukas Waaranperä (Theo Brännmark), 2–0 (18.28) Theo Brännmark (Nils Johansson, Lukas Waaranperä).

Andra perioden: 2–1 (24.27) Lucas Filipp (Hampus Becker, Gustav Von Essen), 2–2 (25.04) Philip Vesterlund (Kai Nordin).

Straffar: 3–2 (65.00) Gustav Olsson.