Tungt för Sunderby SK U18 när Piteå Hockey U18 bröt fina vinstsviten

Piteå Hockey U18 vann med 4–2 mot Sunderby SK U18

Lukas Waaranperä avgjorde för Piteå Hockey U18

Andra raka segern för Piteå Hockey U18

Sunderby SK U18 har spelat bra i U18 regional norr fortsättning vår herr och inför matchen hemma mot Piteå Hockey U18 hade laget tagit fem raka segrar. På onsdagen tog det stopp och matchen i Sunderby Ishall slutade 2–4 (0–2, 0–0, 2–2). Det var första förlusten sedan den 17 januari för Sunderby SK U18.

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund om matchen:

– Vi spelar enkelt och är grymt påslagna med ett tajt försvarsspel och håller dem på utsidan. Vi gör två stycken fina mål och leder första perioden. Sunderbyn kryper närmare i andra perioden men vi lyckas hålla emot. I tredje pressar Sunderbyn men Lukas W förvaltar ett läge och hittar krysset. Sen blir det lite nerver och Sunderbyn lyckas göra två mål på oss tills Svante Borgeryd gör 4–2 i tom kasse. John Forsberg gör en grym match i målet.

Sunderby SK U18–Piteå Hockey U18 – mål för mål

Piteå Hockey U18 tog ledningen efter 5.22 genom Gustav Olsson på passning från Nils Johansson och Theo Brännmark. 0–2 kom efter 12.06 när Nils Johansson hittade rätt framspelad av Theo Brännmark och Viktor Sidenmark.

Andra perioden blev mållös.

Piteå Hockey U18 ökade ledningen till 0–3 genom Lukas Waaranperä efter 2.39 i tredje perioden.

Sunderby SK U18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Gabriel Hollberg och Loke Aronsson i tredje perioden.

Piteå Hockey U18 kunde dock avgöra till 2–4 med 1.01 kvar av matchen genom Svante Borgeryd.

Nils Johansson gjorde ett mål för Piteå Hockey U18 och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Sunderby SK U18 är kvar på andra plats och Piteå Hockey U18 stannar sist, på åttonde plats, i serien.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 21 februari spelar Sunderby SK U18 hemma mot Sundsvall Hockey U18 17.00 och Piteå Hockey U18 mot Ö-vik Hockey U18 hemma 16.30 i LF Arena.

Sunderby SK U18–Piteå Hockey U18 2–4 (0–2, 0–0, 2–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (5.22) Gustav Olsson (Nils Johansson, Theo Brännmark), 0–2 (12.06) Nils Johansson (Theo Brännmark, Viktor Sidenmark).

Tredje perioden: 0–3 (42.39) Lukas Waaranperä (Viggo Lagerbom), 1–3 (52.41) Gabriel Hollberg (Noel Ström, Emil Hezekielsson), 2–3 (56.22) Loke Aronsson (Walter Tuomivaara, Noel Ström), 2–4 (58.59) Svante Borgeryd (Gustav Olsson, Nils Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 4-0-1

Piteå Hockey U18: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby SK U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 21 februari 17.00

Piteå Hockey U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 21 februari 16.30