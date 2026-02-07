Svårstoppade Piteå fortsätter vinna – 7–1 mot svaga Teg J20

Piteå vann med 7–1 mot Teg J20

Piteås nionde seger på de senaste tio matcherna

Viking Aasa avgjorde för Piteå

Formen är riktigt bra just nu för Piteå. På lördagen kom sjätte raka segern i U20 region norr fortsättning herr, 7–1 (5–0, 0–1, 2–0), på hemmaplan mot Teg J20. Det innebär att Teg J20 åkte på fjärde raka förlusten.

Piteås tränare Christer Sjöberg:

– Vi gör en riktigt bra första period och leder med 5–0. Sedan går vi ner oss och börjar slarva, så i andra och tredje blandar vi bra spel med sämre spel. Förlorar andra och vinner tredje perioden. Vi har en hög högsta nivå men måste jämna ut vår lägre nivå. På det hela så gör vi ändå en bra match. Skönt med tre poäng dock.

Vännäs nästa för Piteå

Piteå var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 10.26 i andra perioden nätade Nils Åberg på pass av Patrick Tschernitz och Elias Åberg och reducerade åt Teg J20.

13.01 in i tredje perioden nätade Piteås Joel Berglund framspelad av Viggo Mård och Hjalmar Holmgren och ökade ledningen. Efter 16.58 slog Gustav Bäckström till framspelad av Viggo Mård och Albin Falk och ökade ledningen för Piteå. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Jack Wimander och Tim Wiström gjorde ett mål och två assist var för Piteå.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Piteå på andra plats och Teg J20 på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Piteå med 7–1.

I nästa match möter Piteå Vännäs hemma på torsdag 12 februari 19.30. Teg J20 möter SK Lejon onsdag 11 februari 19.00 hemma.

Piteå–Teg J20 7–1 (5–0, 0–1, 2–0)

U20 region norr fortsättning herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (0.53) Alvar Larsson (Hjalmar Holmgren), 2–0 (7.13) Viking Aasa (Tim Wiström, Jack Wimander), 3–0 (8.42) Hjalmar Holmgren (Alvar Larsson, Marcus Sundström), 4–0 (13.55) Tim Wiström (Viking Aasa, Jack Wimander), 5–0 (19.53) Jack Wimander (Tim Wiström, Viking Aasa).

Andra perioden: 5–1 (30.26) Nils Åberg (Patrick Tschernitz, Elias Åberg).

Tredje perioden: 6–1 (53.01) Joel Berglund (Viggo Mård, Hjalmar Holmgren), 7–1 (56.58) Gustav Bäckström (Viggo Mård, Albin Falk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 5-0-0

Teg J20: 1-2-2

Nästa match:

Piteå: Vännäs HC, hemma, 12 februari 19.30

Teg J20: SK Lejon, hemma, 11 februari 19.00