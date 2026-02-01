Piteå fortsätter vinna – 4–3 mot Njurunda

Piteå vann med 4–3 efter straffar

Piteås nionde seger på de senaste tio matcherna

Tim Wiström tvåmålsskytt för Piteå

Piteå vann med 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar borta mot Njurunda på söndagen och tog därmed femte raka segern i U20 region norr fortsättning herr. Det innebär också att Njurunda åkte på femte förlusten i rad.

– Steg i rätt riktning. Förlust på straffar är som det är. Sist blev det 12–2 och nu tar vi poäng mot Piteå som är ett av topplagen. Bra insats av pojkarna och extra beröm till Deniz Apak som gör en riktigt bra match. 93. 85% och 65 skott. Eloge till Deniz, kommenterade Njurundas tränare Simon Hedefalk.

Piteås tränare Christer Sjöberg om matchen:

– Det gäller ju att göra mål, har väl samma problem som igår med effektiviteten, vi skapar många bra lägen, skjuter 65 skott på mål, många utanför också, skulle ha avgjort under ordinarie tid. Stark av oss att ta ikapp ett 0–3 underläge, visar ändå vilken kapacitet vi har.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Piteå.

Tim Wiström gjorde två mål för Piteå

Njurunda tog ledningen efter nio minuters spel genom Andre Sundberg efter förarbete av Nemo Norberg. Laget gjorde 2–0 när Andre Sundberg återigen hittade rätt assisterad av Gustavs Burkits efter 12.17.

Efter 12.05 i andra perioden nätade Max Nordlander framspelad av Andre Sundberg och Adrian Sundberg och gjorde 3–0. Målet var Max Nordlanders femte i U20 region norr fortsättning herr.

Piteås Jack Wimander gjorde 3–1 efter 18.57 på pass av Max Lind och Nils Lejon.

Piteå reducerade igen efter 1.47 i tredje perioden genom Viking Aasa framspelad av Joel Berglund och Jack Wimander. 7.32 in i tredje perioden satte Tim Wiström pucken på pass av Max Lind och Jack Wimander och kvitterade.

Piteås Tim Wiström satte den avgörande straffen för gästerna.

Jack Wimander gjorde ett mål för Piteå och spelade dessutom fram till två mål. Andre Sundberg gjorde två mål och totalt tre poäng för Njurunda.

När lagen möttes senast vann Piteå med 12–2.

Njurunda tar sig an Kovland i nästa match hemma onsdag 11 februari 19.30. Piteå möter Teg J20 hemma lördag 7 februari 16.15.

Njurunda–Piteå 3–4 (2–0, 1–1, 0–2, 0–0, 0–1)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (9.24) Andre Sundberg (Nemo Norberg), 2–0 (12.17) Andre Sundberg (Gustavs Burkits).

Andra perioden: 3–0 (32.05) Max Nordlander (Andre Sundberg, Adrian Sundberg), 3–1 (38.57) Jack Wimander (Max Lind, Nils Lejon).

Tredje perioden: 3–2 (41.47) Viking Aasa (Joel Berglund, Jack Wimander), 3–3 (47.32) Tim Wiström (Max Lind, Jack Wimander).

Straffar: 3–4 (65.00) Tim Wiström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 0-2-3

Piteå: 5-0-0

Nästa match:

Njurunda: Kovlands IshF, hemma, 11 februari 19.30

Piteå: Tegs SK, hemma, 7 februari 16.15