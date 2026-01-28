Piteå fortsätter segersviten mot Brooklyn

Piteå vann med 7–1 mot Brooklyn

Piteås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Tim Wiström gjorde två mål för Piteå

Piteå fortsätter att vinna mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr. På onsdagen segrade Piteå på nytt – den här gången med hela 7–1 (2–0, 3–1, 2–0) hemma i LF Arena. Det var Piteås fjärde raka seger mot Brooklyn.

Segern var Piteås åttonde på de senaste nio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Viking Aasa bakom Piteås avgörande

Leo Jonsson gjorde 1–0 till Piteå efter bara 16 sekunder efter pass från Hjalmar Holmgren och Viggo Mård. Laget gjorde 2–0 när Viking Aasa hittade rätt efter 16.11.

Piteå stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0 på bara 3.33.

Brooklyn reducerade dock till 5–1 genom Axel Öhman efter 5.22 av perioden.

9.47 in i tredje perioden slog Tim Wiström till återigen framspelad av Hjalmar Holmgren och Leo Jonsson och ökade ledningen. Efter 14.17 slog Jack Wimander till på pass av Nils Lejon och Max Lind och ökade ledningen för Piteå. 7–1-målet blev matchens sista.

Hjalmar Holmgren gjorde ett mål för Piteå och tre målgivande passningar, Tim Wiström stod för två mål och ett assist och Leo Jonsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Piteå stannar därmed på andra plats och Brooklyn sist, på nionde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Piteå och Brooklyn den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Piteå HC vunnit.

Lördag 31 januari spelar Piteå borta mot Ånge 16.00 och Brooklyn mot Teg J20 hemma 13.00 i Lulebohallen.

Piteå–Brooklyn 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)

U20 region norr fortsättning herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (0.16) Leo Jonsson (Hjalmar Holmgren, Viggo Mård), 2–0 (16.11) Viking Aasa.

Andra perioden: 3–0 (20.12) Hjalmar Holmgren (Tim Wiström), 4–0 (21.06) Tim Wiström (Leo Jonsson), 5–0 (23.45) Marcus Sundström (Viggo Mård, Hjalmar Holmgren), 5–1 (25.22) Axel Öhman (Johan Landström, Santeri Söderström).

Tredje perioden: 6–1 (49.47) Tim Wiström (Hjalmar Holmgren, Leo Jonsson), 7–1 (54.17) Jack Wimander (Nils Lejon, Max Lind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Piteå: Ånge IK, borta, 31 januari 16.00

Brooklyn: Tegs SK, hemma, 31 januari 13.00