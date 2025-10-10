Pinto och Giroux bakom Ottawas avgörande mot Tampa Bay

Seger för Ottawa med 5–4 mot Tampa Bay

Avgörande målet kom efter 59.46.

Shane Pinto gjorde två mål för Ottawa

Ottawa vann borta mot Tampa Bay i NHL med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Shane Pinto gjorde 3–4 och Claude Giroux drygt en minut senare gjorde 3–5 i sista perioden.

Claude Giroux bakom Ottawas seger

Tampa Bay tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.43 genom Oliver Bjorkstrand och gick upp till 2–0. Ottawa kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tampa Bay dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Ottawa reducerade och kvitterade till 3–3 genom Artem Zub och Shane Pinto i andra perioden. Ottawa startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 3–5-ledning genom mål av Shane Pinto och Claude Giroux. Tampa Bay gjorde 4–5 genom Nikita Kucherov efter 19.46 men kom aldrig närmare.

Ottawas Brady Tkachuk hade tre assists. Brayden Point gjorde ett mål och totalt tre poäng för Tampa Bay.

Ottawa tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Canadian Tire Centre.

Tampa Bay möter New Jersey i nästa match hemma söndag 12 oktober 01.00. Ottawa möter samma dag Florida borta.

Tampa Bay–Ottawa 4–5 (3–1, 0–2, 1–2)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (5.43) Oliver Bjorkstrand (Jake Guentzel, Brayden Point), 2–0 (7.11) Brayden Point (Jake Guentzel, Darren Raddysh), 2–1 (10.25) Dylan Cozens (Brady Tkachuk, Jake Sanderson), 3–1 (14.52) Nikita Kucherov (Victor Hedman, Brayden Point).

Andra perioden: 3–2 (20.51) Artem Zub (Brady Tkachuk, Tim Stutzle), 3–3 (35.09) Shane Pinto (Artem Zub, Brady Tkachuk).

Tredje perioden: 3–4 (58.23) Shane Pinto (Jake Sanderson), 3–5 (59.12) Claude Giroux, 4–5 (59.46) Nikita Kucherov (Darren Raddysh, Victor Hedman).

Nästa match:

Tampa Bay: New Jersey Devils, hemma, 12 oktober

Ottawa: Florida Panthers, borta, 12 oktober