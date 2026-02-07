Philip Israelsson het när Väsby besegrade Haninge Anchors HC U18

Väsby vann med 5–1 mot Haninge Anchors HC U18

Väsbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Israelsson tvåmålsskytt för Väsby

Hemmalaget Väsby tog hem de tre poängen efter seger mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Väsbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Philip Israelsson gjorde två mål för Väsby

Philip Israelsson gav Väsby ledningen efter 18 minuter med assist av Vincent Edlund – Ahl.

Efter 12.13 i andra perioden gjorde Väsby 2–0 genom Philip Israelsson som gjorde sitt andra mål och tog ett rejält grepp om matchen.

Haninge Anchors HC U18 reducerade dock till 2–1 genom Sixten Lenberg med 4.46 kvar att spela av perioden.

Väsby gjorde 3–1 genom Isac Vikström efter 19.49.

1.45 in i tredje perioden slog Loui Paulsson till framspelad av Hugo Di Meglio och ökade ledningen. Efter 16.41 nätade Bruno Gääw-Nilsson på pass av Hugo Di Meglio och ökade ledningen för Väsby.

Det här betyder att Väsby ligger på sjätte plats i tabellen och Haninge Anchors HC U18 är på tionde och sista plats.

Lagen möts igen 4 mars i Torvalla Ishall.

Söndag 8 februari 17.00 möter Väsby Lidingö Vikings HC hemma i Vilundaparkens Ishall medan Haninge Anchors HC U18 spelar hemma mot Boo.

Väsby–Haninge Anchors HC U18 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (18.12) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl).

Andra perioden: 2–0 (32.13) Philip Israelsson (Loui Paulsson, Viktor Forsberg), 2–1 (35.14) Sixten Lenberg (Adrian Vasilevski, Oliver Eklund), 3–1 (39.49) Isac Vikström (Vincent Edlund – Ahl).

Tredje perioden: 4–1 (41.45) Loui Paulsson (Hugo Di Meglio), 5–1 (56.41) Bruno Gääw-Nilsson (Hugo Di Meglio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 4-0-1

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Väsby: Lidingö Vikings HC, hemma, 8 februari 17.00

Haninge Anchors HC U18: Boo HC, hemma, 8 februari 17.00