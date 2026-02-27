Philadelphia vann efter förlängning mot NY Rangers

Seger för Philadelphia med 3–2 efter förlängning

Matvej Mitjkov med två mål för Philadelphia

Femte förlusten i rad för NY Rangers

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Philadelphia avgöra den jämna matchen borta mot NY Rangers i NHL. Slutresultatet blev 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1). Matchhjälte blev Matvej Mitjkov, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Philadelphias Matvej Mitjkov tvåmålsskytt

Sam Carrick gav NY Rangers ledningen efter nio minuter efter pass från Taylor Raddysh och Will Borgen.

Efter 1.23 i andra perioden nätade Alexis Lafreniere framspelad av Will Cuylle och Vincent Trocheck och gjorde 2–0. Philadelphias Matvej Mitjkov gjorde 2–1 efter 10.25 på pass av Noah Cates och Owen Tippett.

Redan efter 39 sekunder i tredje perioden kvitterade laget genom Trevor Zegras med assist av Travis Konecny och Travis Sanheim.

Stor matchhjälte för Philadelphia blev Matvej Mitjkov som 2.10 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Rangers vunnit.

NY Rangers tar sig an Pittsburgh i nästa match hemma lördag 28 februari 18.30. Philadelphia möter samma dag 21.00 Boston hemma.

NY Rangers–Philadelphia 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (9.56) Sam Carrick (Taylor Raddysh, Will Borgen).

Andra perioden: 2–0 (21.23) Alexis Lafreniere (Will Cuylle, Vincent Trocheck), 2–1 (30.25) Matvej Mitjkov (Noah Cates, Owen Tippett).

Tredje perioden: 2–2 (40.39) Trevor Zegras (Travis Konecny, Travis Sanheim).

Förlängning: 2–3 (62.10) Matvej Mitjkov (Sean Couturier, Nick Seeler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 0-1-4

Philadelphia: 2-2-1

Nästa match:

NY Rangers: Pittsburgh Penguins, hemma, 28 februari 18.30

Philadelphia: Boston Bruins, hemma, 28 februari 21.00