Philadelphia klart för kvartsfinal – avgjorde i sjätte matchen efter rysare

Efter seger på hemmaplan med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning har Philadelphia nu avgjort matchserien mot Pittsburgh i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed vann Philadelphia totalt med 4-2 i matcher.

Cam York stod för Philadelphias avgörande mål 17.32 in i fjärde perioden.

Philadelphia–Pittsburgh – mål för mål

Philadelphia–Pittsburgh 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Förlängning: 1–0 (77.32) Cam York (Matvej Mitjkov, Noah Cates).

Utvisningar, Philadelphia: 2×2 min. Pittsburgh: 2×2 min.

Slutresultat i serien: Philadelphia–Pittsburgh 4–2 (bäst av 7)