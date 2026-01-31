Patric Hellström het när Mora besegrade Östersunds IK U18

Mora vann med 4–1 mot Östersunds IK U18

Moras Patric Hellström tvåmålsskytt

Albin Dahlqvist matchvinnare för Mora

Bortalaget Mora tog hem de tre poängen efter seger mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr. 1–4 (0–1, 1–2, 0–1) slutade matchen på lördagen.

Simon Qvarnström-Sjöberg gjorde 1–0 till Mora efter sju minuters spel efter förarbete av Sebastian Nilsson och Albin Dahlqvist.

Östersunds IK U18 kvitterade till 1–1 genom Ted Forss i början av andra perioden i andra perioden.

Mora gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 1–3, målen av Albin Dahlqvist och Patric Hellström.

14.13 in i tredje perioden nätade Moras Patric Hellström återigen på pass av Jacob Appelqvist och Albin Hurtig och ökade ledningen.

Östersunds IK U18 har fem förluster och 7–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Östersunds IK U18 är på tolfte och sista plats. Mora var elva i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt i Wibe Arena den 14 mars.

I nästa match, söndag 1 februari möter Östersunds IK U18 Leksand hemma i Östersund Arena 11.45 medan Mora spelar borta mot Timrå IK U18 14.00.

Östersunds IK U18–Mora 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (7.42) Simon Qvarnström-Sjöberg (Sebastian Nilsson, Albin Dahlqvist).

Andra perioden: 1–1 (20.19) Ted Forss (Wilmer Vatvedt, William Gunnarsson), 1–2 (23.04) Albin Dahlqvist (Emil Svensson, Simon Qvarnström-Sjöberg), 1–3 (24.05) Patric Hellström (Sebastian Taliga).

Tredje perioden: 1–4 (54.13) Patric Hellström (Jacob Appelqvist, Albin Hurtig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-0-5

Mora: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK U18: Leksands IF, hemma, 1 februari 11.45

Mora: Timrå IK, borta, 1 februari 14.00