Ottawa vann igen mot Philadelphia

Ottawa segrade – 2–1 efter förlängning

Ottawas femte seger på de senaste sex matcherna

Tim Stützle matchvinnare för Ottawa

Philadelphia är ett favoritmotstånd för Ottawa och på fredagen tog Ottawa ännu en seger borta mot just Philadelphia. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning. Det var Ottawas femte raka seger mot just Philadelphia.

Tim Stützle stod för Ottawas avgörande mål efter bara 47 sekunder i förlängningen.

Segern var Ottawas femte på de senaste sex matcherna.

Philadelphia–Ottawa – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

9.55 in i andra perioden spräckte Ottawa nollan genom Nick Cousins på pass av Shane Pinto och Michael Amadio.

Philadelphia kvitterade till 1–1 med 1.14 kvar att spela genom Jamie Drysdale med assist av Bobby Brink och Trevor Zegras.

I förlängningen tog det 47 sekunder innan Ottawa avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Tim Stützle, på pass av Brady Tkachuk.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ottawa Senators vunnit.

Torsdag 26 februari 01.00 spelar Philadelphia borta mot Washington. Ottawa möter Detroit hemma i Canadian Tire Centre fredag 27 februari 01.00.

Philadelphia–Ottawa 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (29.55) Nick Cousins (Shane Pinto, Michael Amadio).

Tredje perioden: 1–1 (58.46) Jamie Drysdale (Bobby Brink, Trevor Zegras).

Förlängning: 1–2 (60.47) Tim Stützle (Brady Tkachuk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 1-2-2

Ottawa: 4-0-1

Nästa match:

Philadelphia: Washington Capitals, borta, 26 februari 01.00

Ottawa: Detroit Red Wings, hemma, 27 februari 01.00