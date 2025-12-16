Ottawa vann efter sen kvittering mot Winnipeg

Ottawa vann med 3–2 efter förlängning

Brady Tkachuk avgjorde för Ottawa

15:e segern för Ottawa

Först kvitterade Jake Sanderson i slutminuterna och sen avgjorde Brady Tkachuk i förlängningen. Segerresultatet blev därmed 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0) för Ottawa mot Ottawa i NHL.

Pittsburgh nästa för Ottawa

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Ottawa gjorde 0–1 genom Nick Cousins efter 10.45 i andra perioden.

Logan Stanley och Neal Pionk såg till att Winnipeg vände till ledning med 2–1.

Jake Sanderson stod för målet när Ottawa kvitterade till 2–2 med 1.53 kvar att spela efter pass från Tim Stützle.

Stor matchhjälte för Ottawa 2.11 in i förlängningen blev Brady Tkachuk med det avgörande förlängningsmålet.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Ottawa är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i Canadian Tire Centre den 4 januari.

I nästa omgång har Winnipeg St Louis borta i Enterprise Center, torsdag 18 december 02.00. Ottawa spelar hemma mot Pittsburgh fredag 19 december 01.00.

Winnipeg–Ottawa 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)

NHL, Bell MTS Place

Andra perioden: 0–1 (30.45) Nick Cousins (Kurtis MacDermid, Tim Stützle), 1–1 (35.32) Neal Pionk (Kyle Connor, Cole Perfetti), 2–1 (38.33) Logan Stanley (Morgan Barron, Gabriel Vilardi).

Tredje perioden: 2–2 (58.07) Jake Sanderson (Tim Stützle).

Förlängning: 2–3 (62.11) Brady Tkachuk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 1-1-3

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

Winnipeg: St Louis Blues, borta, 18 december 02.00

Ottawa: Pittsburgh Penguins, hemma, 19 december 01.00