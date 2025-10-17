Ottawa starkast i straffläggningen – vann hemma mot Seattle

Ottawa vann med 4–3 efter straffar

Andra förlusten i rad för Seattle

NY Islanders nästa för Ottawa

Det var jämnt hela vägen när Ottawa mötte Seattle hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Ottawa var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Seattle tog ledningen i början av första perioden genom Shane Wright.

Shane Pinto och David Perron såg till att Ottawa vände till ledning med 2–1. Efter 4.42 i andra perioden slog Chandler Stephenson till på pass av Jaden Schwartz och kvitterade för Seattle. Seattle tog ledningen på nytt genom Chandler Stephenson som gjorde sitt andra mål efter 2.17 i tredje perioden.

Ottawa gjorde 3–3 genom Dylan Cozens med 1.46 kvar att spela av perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Ottawas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Seattles andra uddamålsförlust.

Ottawa vann senast lagen möttes med 3–0 i Climate Pledge Arena.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Climate Pledge Arena.

I nästa match möter Ottawa NY Islanders hemma på lördag 18 oktober 21.00. Seattle möter Toronto söndag 19 oktober 01.00 borta.

Ottawa–Seattle 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (4.58) Shane Wright (Brandon Montour, Mason Marchment), 1–1 (7.45) Shane Pinto (Lars Eller, Claude Giroux), 2–1 (9.37) David Perron (Claude Giroux, Thomas Chabot).

Andra perioden: 2–2 (24.42) Chandler Stephenson (Jaden Schwartz).

Tredje perioden: 2–3 (42.17) Chandler Stephenson (Jordan Eberle, Brandon Montour), 3–3 (58.14) Dylan Cozens (Drake Batherson, Jordan Spence).

Straffar:.

