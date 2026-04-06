Ottawa slog Carolina efter Brady Tkachuks dubbel

Ottawa vann med 6–3 mot Carolina

Ottawa vann mot gästande Carolina i NHL. 6–3 (2–2, 1–0, 3–1) slutade söndagens match.

I en tidigare match samma dag vann Carolina på hemmaplan mot NY Islanders med 4–3.

Carolina tog ledningen i början av första perioden genom Logan Stankoven.

Tim Stützle och Dylan Cozens såg till att Ottawa vände till ledning med 2–1.

Carolina kvitterade till 2–2 genom Andrej Svetjnikov.

Efter 8.34 i andra perioden nätade Brady Tkachuk på pass av Artiom Zub och Ridly Greig och gav Ottawa ledningen.

Ottawa hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.50 genom Shane Pinto och gick upp till 5–2 innan Carolina svarade.

Slutresultatet blev 6–3 i Ottawas favör.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Carolina Hurricanes vunnit.

Onsdag 8 april 01.00 möter Ottawa Tampa Bay hemma i Canadian Tire Centre medan Carolina spelar hemma mot Boston.

Första perioden: 0–1 (5.22) Logan Stankoven (Nikolaj Ehlers, Jackson Blake), 1–1 (7.17) Dylan Cozens (Tim Stützle, Drake Batherson), 2–1 (8.51) Tim Stützle, 2–2 (19.40) Andrej Svetjnikov.

Andra perioden: 3–2 (28.34) Brady Tkachuk (Artiom Zub, Ridly Greig).

Tredje perioden: 4–2 (42.50) Shane Pinto (Fabian Zetterlund), 5–2 (46.32) Brady Tkachuk (Ridly Greig, Dylan Cozens), 5–3 (57.30) Taylor Hall (Sean Walker, Jackson Blake), 6–3 (59.03) Claude Giroux (Shane Pinto, Jake Sanderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-0-3

Carolina: 3-0-2

