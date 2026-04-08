Ottawa avgjorde i tredje perioden – vann mot Tampa Bay

Matchen mellan hemmalaget Ottawa och gästande Tampa Bay var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Ottawa och vann matchen i NHL med 6–2 (0–0, 1–1, 5–1).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

15.46 in i andra perioden gjorde Ottawa 1–0. Målskytt var Jordan Spence efter förarbete från Brady Tkachuk och Tim Stützle. Efter 18.23 i andra perioden nätade Nick Paul framspelad av Corey Perry och Nikita Kutjerov och kvitterade för Tampa Bay.

Ottawa tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.45 genom Fabian Zetterlund och gick upp till 3–1 innan Tampa Bay svarade.

Ottawas Brady Tkachuk hade fyra assists och Tim Stützle gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Ottawa har tre segrar och två förluster och 20–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Ottawa är Florida. Tampa Bay tar sig an Montreal borta. Båda matcherna spelas fredag 10 april 01.00.

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 1–0 (35.46) Jordan Spence (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 1–1 (38.23) Nick Paul (Corey Perry, Nikita Kutjerov).

Tredje perioden: 2–1 (42.45) Fabian Zetterlund (Brady Tkachuk, Cameron Crotty), 3–1 (44.39) Jake Sanderson (Tim Stützle, Brady Tkachuk), 3–2 (50.35) Corey Perry (Ryan McDonagh, Nick Paul), 4–2 (52.51) Tim Stützle (Dylan Cozens, Drake Batherson), 5–2 (53.04) Jake Sanderson (Brady Tkachuk, Drake Batherson), 6–2 (56.41) Shane Pinto.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-0-2

Tampa Bay: 2-0-3

