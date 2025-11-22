Östhammars SK U20 vann mot Väsby

Seger för Östhammars SK U20 med 7–5 mot Väsby

Östhammars SK U20:s Milton Johansson tremålsskytt

Andra segern för Östhammars SK U20

Hemmalaget Östhammars SK U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Väsby i U20 Div 1 östra A herr. 7–5 (1–1, 3–2, 3–2) slutade matchen på lördagen.

Milton Johansson tremålsskytt för Östhammars SK U20

Östhammars SK U20 tog ledningen efter nio minuter genom Elias Tegelberg.

1–1 kom efter 17.18 när Neo Häggblad hittade rätt.

Östhammars SK U20 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

Östhammars SK U20 inledde tredje perioden med att göra 5–3 genom Alex Nilsson innan Väsby svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Loui Paulsson för framspelad av Dennis Norberg efter 7.01.

I slutminuterna var det dock Östhammars SK U20 som punkterade matchen. Milton Johansson gjorde 6–5 efter 8.53, innan Milton Johansson satte 7–5 efter 13.49.

Östhammars SK U20:s Milton Johansson stod för tre mål och två assists och Elias Tegelberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Östhammars SK U20 slutar på sjätte plats och Väsby på fjärde plats. Båda lagen åker därmed ur U20 Div 1 östra A herr.

När lagen möttes senast vann Östhammars SK med 8–2.

Östhammars SK U20–Väsby 7–5 (1–1, 3–2, 3–2)

U20 Div 1 östra A herr, ÖSK-hallen

Första perioden: 1–0 (9.03) Elias Tegelberg, 1–1 (17.18) Neo Häggblad.

Andra perioden: 1–2 (20.39) Roman Vakhabov (Dennis Norberg, Julian Johansson), 1–3 (24.33) Liam Mattsson Häggblad (Loui Paulsson, Neo Häggblad), 2–3 (29.20) Milton Johansson (Elias Tegelberg, Erik Roos Roos), 3–3 (30.18) Elias Tegelberg (Milton Johansson), 4–3 (39.59) Erik Roos Roos (Milton Johansson).

Tredje perioden: 5–3 (41.18) Alex Nilsson (Kevin Söderqvist, Samuel Lindström), 5–4 (42.11) Leon Ekman (Adam Mauritzon), 5–5 (47.01) Loui Paulsson (Dennis Norberg), 6–5 (48.53) Milton Johansson (Elias Tegelberg, Alex Nilsson), 7–5 (53.49) Milton Johansson (Lukas Widemark, Samuel Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östhammars SK U20: 1-0-4

Väsby: 2-0-3