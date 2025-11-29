Östersunds IK U18 vinnare mot Clemensnäs U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr

Östersunds IK U18 segrade – 3–1 mot Clemensnäs U18

Neo Bergman med två mål för Östersunds IK U18

Andra raka segern för Östersunds IK U18

Östersunds IK U18 segrade på hemmaplan mot Clemensnäs U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Östersunds IK U18 vann därmed för 13:e matchen i rad mot just Clemensnäs U18.

Östersunds IK U18:s Neo Bergman tvåmålsskytt

Östersunds IK U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.54 slog Neo Bergman till efter förarbete av James Strandberg och Sigge Forsell.

Rasmus Grundberg kvitterade för Clemensnäs U18 efter 2.30 in i andra perioden med assist av Max Rönnberg.

Efter 17.37 i andra perioden nätade Neo Bergman på nytt framspelad av Edvin Bertils och gav Östersunds IK U18 ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 19 sekunder kvar att spela genom Neo Kristoffersson. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Östersunds IK U18 i serieledning och Clemensnäs U18 på andra plats. Åtta poäng skiljer lagen åt. Noteras kan att Östersunds IK U18 sedan den 7 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Östersunds IK U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta lördag 6 december 17.00. Clemensnäs U18 möter Sundsvall Hockey U18 borta söndag 30 november 12.15.

Östersunds IK U18–Clemensnäs U18 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (1.54) Neo Bergman (James Strandberg, Sigge Forsell).

Andra perioden: 1–1 (22.30) Rasmus Grundberg (Max Rönnberg), 2–1 (37.37) Neo Bergman (Edvin Bertils).

Tredje perioden: 3–1 (59.41) Neo Kristoffersson.