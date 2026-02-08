Östersund segrade i toppmötet – Simon Nordin hjälte

Östersund vann med 3–0 mot Ö-vik Hockey J20

Östersunds åttonde seger på de senaste nio matcherna

Simon Nordin gjorde två mål för Östersund

Östersund tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Ö-vik Hockey J20 i U20 region norr topp 8 herr på söndagen med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Med två omgångar kvar är Östersund på andra plats i tabellen, medan Ö-vik Hockey J20 är på tredje plats.

Det här innebär att Östersund nu har fem segrar i följd i U20 region norr topp 8 herr.

Simon Nordin tvåmålsskytt för Östersund

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 7.31 in i andra perioden som Östersund tog ledningen genom Simon Nordin efter förarbete från Kalle Ångström.

3.43 in i tredje perioden fick Kalle Ångström utdelning på pass av Marek Balog och Simon Nordin och ökade ledningen. Simon Nordin gjorde också 3–0 med assist av Mille Carlemår efter 19.01.

Östersunds Simon Nordin stod för två mål och ett assist.

Östersund var sexa i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Östersunds IK har tagit två segrar före den här matchen. Örnsköldsvik HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Östersund Kalix i Part Arena 18.00. Ö-vik Hockey J20 tar sig an Sunderby hemma 16.00.

Östersund–Ö-vik Hockey J20 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

U20 region norr topp 8 herr, Östersund Arena

Andra perioden: 1–0 (27.31) Simon Nordin (Kalle Ångström).

Tredje perioden: 2–0 (43.43) Kalle Ångström (Marek Balog, Simon Nordin), 3–0 (59.01) Simon Nordin (Mille Carlemår).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 5-0-0

Ö-vik Hockey J20: 3-0-2

Nästa match:

Östersund: Kalix HC, borta, 14 februari 18.00

Ö-vik Hockey J20: Sunderby SK, hemma, 14 februari 16.00