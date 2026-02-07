Östersund tog ännu en seger – 5–3 mot Umeå Hockeyklubb

Seger för Östersund med 5–3 mot Umeå Hockeyklubb

Östersunds sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Rasmus Erhardsson avgjorde för Östersund

Östersund fortsätter starkt i U20 region norr topp 8 herr. När laget mötte Umeå Hockeyklubb på hemmaplan i Klanghallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–3 (2–0, 1–1, 2–2). I och med detta har Östersund fyra segrar i rad.

Östersund–Umeå Hockeyklubb – mål för mål

Östersund tog ledningen efter 13.05 genom Ted Forss assisterad av Marek Balog och Måns Stolth-Hakfelt. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Simon Nordin slog till framspelad av Marek Balog och Ted Forss efter 16.41.

Efter 8.28 i andra perioden nätade Albin Sandström på pass av Maximus Fjällby och reducerade åt Umeå Hockeyklubb. Östersunds Lukas Nilsson gjorde 3–1 efter 19.34 framspelad av Rasmus Erhardsson och Julian Forsberg.

Umeå Hockeyklubb reducerade till 3–2 redan efter efter 1.58 i tredje perioden genom David Lidberg Vikström med assist av Albin Sandström. Alex Alasaarela kvitterade för Umeå Hockeyklubb tidigt i tredje perioden. 10.30 in i tredje perioden fick Rasmus Erhardsson utdelning framspelad av Marek Balog och Ted Forss och gav laget ledningen. Östersund punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.22 kvar att spela genom Julian Forsberg på passning från Ted Forss och Wilmer Ramstedt. 5–3-målet blev matchens sista.

Ted Forss gjorde ett mål för Östersund och tre målgivande passningar och Marek Balog hade tre assists.

För Östersund gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Umeå Hockeyklubb är på åttonde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Östersund som så sent som den 23 januari låg på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Umeå Hockeyklubb har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Östersunds IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Östersund tar sig an Ö-vik Hockey J20 i nästa match hemma söndag 8 februari 14.15. Umeå Hockeyklubb möter samma dag 12.15 Sundsvall U20 borta.

Östersund–Umeå Hockeyklubb 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)

U20 region norr topp 8 herr, Klanghallen

Första perioden: 1–0 (13.05) Ted Forss (Marek Balog, Måns Stolth-Hakfelt), 2–0 (16.41) Simon Nordin (Marek Balog, Ted Forss).

Andra perioden: 2–1 (28.28) Albin Sandström (Maximus Fjällby), 3–1 (39.34) Lukas Nilsson (Rasmus Erhardsson, Julian Forsberg).

Tredje perioden: 3–2 (41.58) David Lidberg Vikström (Albin Sandström), 3–3 (42.45) Alex Alasaarela, 4–3 (50.30) Rasmus Erhardsson (Marek Balog, Ted Forss), 5–3 (58.38) Julian Forsberg (Ted Forss, Wilmer Ramstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 4-0-1

Umeå Hockeyklubb: 1-1-3

Nästa match:

Östersund: Örnsköldsvik HF, hemma, 8 februari 14.15

Umeå Hockeyklubb: IF Sundsvall J20, borta, 8 februari 12.15