Östersund besegrade Sunderby med 5–2

Östersund-seger med 5–2 mot Sunderby

Neo Kristoffersson matchvinnare för Östersund

Sunderby nu åttonde, Östersund på fjärde plats

Östersund vann mötet i U18 regional norr herr på bortaplan mot Sunderby, med 5–2 (1–0, 3–2, 1–0).

– Vi kommer inte upp i nivå idag. Östersund är tyngre och mer konsekventa i sitt spel medan vi blandar och tappar fokus för ofta. Vi har bra sekvenser där vi skapar tryck och målchanser, men vi är inte tillräckligt effektiva. För att vinna den här typen av matcher måste vi vara jämna över 60 minuter – idag är vi inte det, kommenterade Sunderbys huvudtränare Patrik Knochenhauer.

Sunderby–Östersund – mål för mål

Sverre Øverli Larsen gjorde 1–0 till gästerna Östersund efter 18.10 framspelad av James Strandberg och Edvin Bertils. Östersund övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.29 genom Ted Forss och gick upp till 0–3 innan Sunderby kom tillbaka och reducerade till 2–3.

Innan perioden var över hade Östersund ryckt åt sig ledningen med 2–4. 8.28 in i tredje perioden slog Samuel Kumpula Nordin till på pass av Edvin Bertils och ökade ledningen.

Edvin Bertils gjorde ett mål för Östersund och två assist.

Sunderby har sex poäng och Östersund har nio poäng efter fem omgångar.

I nästa match möter Sunderby Clemensnäs hemma på onsdag 8 oktober 19.30. Östersund möter Piteå söndag 5 oktober 12.00 borta.

Sunderby–Östersund 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (18.10) Sverre Øverli Larsen (James Strandberg, Edvin Bertils).

Andra perioden: 0–2 (23.29) Ted Forss (Theo Jonsson, Joel Svensson), 0–3 (24.22) Neo Kristoffersson (Lukas Alander, Ted Forss), 1–3 (27.26) Arn Haraldsson (Gabriel Hollberg, Walter Tuomivaara), 2–3 (32.39) Noel Ström (Anton Lauri, Loke Aronsson), 2–4 (36.30) Edvin Bertils (Neo Kristoffersson).

Tredje perioden: 2–5 (48.28) Samuel Kumpula Nordin (Edvin Bertils).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 2-0-3

Östersund: 3-0-2

Nästa match:

Sunderby: Clemensnäs HC, hemma, 8 oktober

Östersund: Piteå HC, borta, 5 oktober