Östersund besegrade Piteå i playoff 2 till U20 region norr herr

Östersund vann med 12–2 totalt

Östersund vann totalt mot Piteå i playoff 2 till U20 region norr herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 5–0 till Östersund, vilket betyder att Östersund står som segrare med totala resultatet 12–2.

– Kul, men ännu har vi inte slutfört något. Vi är inte mätta, tyckte Östersunds assisterande tränare Gustav Marnetoft.

Piteås tränare Christer Sjöberg om matchen:

– Vi gör ännu en gång en bra match, men fortsatta problem med att göra mål. Sedan möter vi också ett bra lag som är effektiva på sina chanser. Tycker att vi åker ut med flaggan i topp, trots målskillnaden. Killarna har gjort fyra bra matcher i playoff 1 och 2.

Östersund vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Piteå.

Anton Johansson gav Östersund ledningen efter 6.03 efter förarbete av Johannes Grafström och Wilmer Ramstedt. 2–0 kom efter 18.20 genom Kalle Ångström på passning från Melvin Svedén och Theo Crambert.

Även i andra perioden var Östersund starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Simon Nordin, Kalle Ångström och Theo Crambert.

I tredje perioden höll Östersund i sin 5–0-ledning och vann.

Östersunds Kalle Ångström stod för två mål och ett assist.

Östersund–Piteå 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (6.03) Anton Johansson (Johannes Grafström, Wilmer Ramstedt), 2–0 (18.20) Kalle Ångström (Melvin Svedén, Theo Crambert).

Andra perioden: 3–0 (20.18) Simon Nordin (Sverre Øverli Larsen, Theo Lindström), 4–0 (29.50) Kalle Ångström (Rasmus Erhardsson, Gusten Alander), 5–0 (39.32) Theo Crambert (Kalle Ångström, Simon Nordin).