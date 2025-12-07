Ossian Brunell het när Mälarö Hockey U18 besegrade IFK Österåker Hockey

Mälarö Hockey U18 vann med 3–1 mot IFK Österåker Hockey

Ossian Brunell gjorde två mål för Mälarö Hockey U18

Fjärde raka nederlaget för IFK Österåker Hockey

Hemmalaget Mälarö Hockey U18 vann mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade söndagens match.

I och med detta har IFK Österåker Hockey fyra förluster i rad.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Mälarö Hockey U18 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ossian Brunell innan IFK Österåker Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Viktor Sundström.

13.35 in i tredje perioden satte Alexander Gredin pucken framspelad av Ossian Brunell och Vilmer Wesley och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Mälarö Hockey U18:s Ossian Brunell stod för två mål och ett assist.

Mälarö Hockey U18 har två segrar och tre förluster och 22–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Österåker Hockey har en vinst och fyra förluster och 9–33 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Mälarö Hockeyförening med 4–1.

Söndag 14 december 15.30 spelar Mälarö Hockey U18 hemma mot Järfälla HC i sista omgången. IFK Österåker Hockey möter SK Iron Hockey hemma i Österåker Sportcentrum onsdag 10 december 20.00.

Mälarö Hockey U18–IFK Österåker Hockey 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Andra perioden: 1–0 (26.15) Ossian Brunell (Alexander Täktén, Joel Forsgren), 2–0 (37.19) Ossian Brunell, 2–1 (39.02) Viktor Sundström (Philip Pettersson).

Tredje perioden: 3–1 (53.35) Alexander Gredin (Ossian Brunell, Vilmer Wesley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 2-0-3

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Järfälla HC, hemma, 14 december

IFK Österåker Hockey: SK Iron Hockey, hemma, 10 december