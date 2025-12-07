Ossian Brunell het när Mälarö Hockey U18 besegrade IFK Österåker Hockey
Följ HockeySverige på
Google news
- Mälarö Hockey U18 vann med 3–1 mot IFK Österåker Hockey
- Ossian Brunell gjorde två mål för Mälarö Hockey U18
- Fjärde raka nederlaget för IFK Österåker Hockey
Hemmalaget Mälarö Hockey U18 vann mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade söndagens match.
I och med detta har IFK Österåker Hockey fyra förluster i rad.
Ossian Brunell gjorde två mål för Mälarö Hockey U18
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Mälarö Hockey U18 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ossian Brunell innan IFK Österåker Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Viktor Sundström.
13.35 in i tredje perioden satte Alexander Gredin pucken framspelad av Ossian Brunell och Vilmer Wesley och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Mälarö Hockey U18:s Ossian Brunell stod för två mål och ett assist.
Mälarö Hockey U18 har två segrar och tre förluster och 22–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Österåker Hockey har en vinst och fyra förluster och 9–33 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Mälarö Hockeyförening med 4–1.
Söndag 14 december 15.30 spelar Mälarö Hockey U18 hemma mot Järfälla HC i sista omgången. IFK Österåker Hockey möter SK Iron Hockey hemma i Österåker Sportcentrum onsdag 10 december 20.00.
Mälarö Hockey U18–IFK Österåker Hockey 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)
U18 Div 1 östra A herr, Allhallen
Andra perioden: 1–0 (26.15) Ossian Brunell (Alexander Täktén, Joel Forsgren), 2–0 (37.19) Ossian Brunell, 2–1 (39.02) Viktor Sundström (Philip Pettersson).
Tredje perioden: 3–1 (53.35) Alexander Gredin (Ossian Brunell, Vilmer Wesley).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mälarö Hockey U18: 2-0-3
IFK Österåker Hockey: 1-0-4
Nästa match:
Mälarö Hockey U18: Järfälla HC, hemma, 14 december
IFK Österåker Hockey: SK Iron Hockey, hemma, 10 december
Den här artikeln handlar om: