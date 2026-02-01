Oskarshamn vann mot Olofström efter mål av Emil Boberg
- Oskarshamn segrade – 1–0 mot Olofström
- Emil Boberg matchvinnare för Oskarshamn
- Andra raka nederlaget för Olofström
Det blev en knapp seger för Oskarshamn hemma mot Olofström i U18 regional syd vår. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Oskarshamn blev Emil Boberg som gjorde målet.
Tingsryd nästa för Oskarshamn
Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 22–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 16–14 i målskillnad.
Det här var fjärde mötet mellan Oskarshamn och Olofström den här säsongen. Olofströms IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IK Oskarshamn vann den första matchen lagen emellan under säsongen.
Oskarshamn tar sig an Tingsryd i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.40. Olofström möter samma dag 19.30 Vita Hästen hemma.
Oskarshamn–Olofström 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center
Första perioden: 1–0 (1.38) Emil Boberg (Melker Vidsäter, Dante Olheden).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 3-1-1
Olofström: 2-0-3
Nästa match:
Oskarshamn: Tingsryds AIF, hemma, 5 februari 19.40
Olofström: HC Vita Hästen, hemma, 5 februari 19.30
