Oskarshamn vann mot Jonstorp

Oskarshamn-seger med 7–3 mot Jonstorp

Isak Öman matchvinnare för Oskarshamn

Tre raka mål för Oskarshamn

Det blev seger för Oskarshamn på hemmaplan mot Jonstorp i första matchen i förkval inför kval till J20 nationell herr, med 7–3 (0–1, 2–0, 5–2).

– Första är vi inte så bra. Grabbarna håller lite hårt i klubban och tvekar mycket i besluten. Andra och tredje kommer vi upp och gör en stabil insats. Skön seger, tyckte Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Oskarshamn–Jonstorp – mål för mål

Jonstorp tog ledningen efter fem minuters spel genom Petter Olsson framspelad av Wille Gnosspelius och Albin Mazetti-Nissen.

Redan efter 2.59 i andra perioden kvitterade Oskarshamn genom Albin Larsson på pass av Viggo Söderberg och Leo Hendén. Oskarshamn gjorde också 2–1 efter 7.23 i andra perioden när Axel Stjernlöf hittade rätt framspelad av Alfred Göransson och Melker Vidsäter.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 7–3.

Melker Vidsäter gjorde ett mål för Oskarshamn och spelade dessutom fram till två mål.

Jonstorp vann senast lagen möttes med 4–3 i Jonstorps Ishall.

Söndag 8 mars 13.30 spelar Oskarshamn borta mot Helsingborg i sista omgången. Jonstorp möter Helsingborg hemma i Be-Ge Hockey Center lördag 7 mars 14.00.

Oskarshamn–Jonstorp 7–3 (0–1, 2–0, 5–2)

Förkval inför kval till J20 nationell herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (5.33) Petter Olsson (Wille Gnosspelius, Albin Mazetti-Nissen).

Andra perioden: 1–1 (22.59) Albin Larsson (Viggo Söderberg, Leo Hendén), 2–1 (27.23) Axel Stjernlöf (Alfred Göransson, Melker Vidsäter).

Tredje perioden: 2–2 (41.30) Victor Johansson (Albin Mazetti-Nissen), 3–2 (49.20) Melker Vidsäter (Leo Hendén, Kevin Du Rietz), 4–2 (49.35) Isak Öman (Melker Vidsäter), 4–3 (52.36) Noel Blommefors (Sam Holmberg), 5–3 (55.31) Andre Franz (Kevin Du Rietz), 6–3 (56.39) Albin Larsson (Viggo Söderberg), 7–3 (59.36) Axel Stjernlöf (Olof Marklund, Mio Svanberg).