Oskarshamn vann mot Jonstorp efter mål av Daniel Rödnes
Följ HockeySverige på
Google news
- Oskarshamn segrade – 1–0 efter straffar
- Daniel Rödnes matchvinnare för Oskarshamn
- Andra raka segern för Oskarshamn
Oskarshamn vann med 1–0 hemma mot Jonstorp i U20 region syd herr. Målet gjordes av Daniel Rödnes, inskickat i straffläggningen.
IF Troja-Ljungby nästa för Oskarshamn
Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad. Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Jonstorps andra uddamålsförlust.
När lagen senast möttes vann IK Oskarshamn med 5–0.
Oskarshamn tar sig an IF Troja-Ljungby i nästa match borta tisdag 11 november 19.00. Jonstorp möter samma dag 19.30 Helsingborg hemma.
Oskarshamn–Jonstorp 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center
Straffar: 1–0 (65.00) Daniel Rödnes.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Oskarshamn: 3-0-2
Jonstorp: 2-1-2
Nästa match:
Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 11 november
Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 11 november
Den här artikeln handlar om: