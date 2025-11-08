Oskarshamn vann mot Jonstorp efter mål av Daniel Rödnes

Oskarshamn segrade – 1–0 efter straffar

Daniel Rödnes matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann med 1–0 hemma mot Jonstorp i U20 region syd herr. Målet gjordes av Daniel Rödnes, inskickat i straffläggningen.

IF Troja-Ljungby nästa för Oskarshamn

Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad. Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Jonstorps andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann IK Oskarshamn med 5–0.

Oskarshamn tar sig an IF Troja-Ljungby i nästa match borta tisdag 11 november 19.00. Jonstorp möter samma dag 19.30 Helsingborg hemma.

Oskarshamn–Jonstorp 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Straffar: 1–0 (65.00) Daniel Rödnes.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Jonstorp: 2-1-2

Nästa match:

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 11 november

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 11 november