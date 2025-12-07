Oskarshamn vann i förlängningen mot Karlskrona

Oskarshamn vann med 5–4 efter förlängning

Casper Bjering Dahlén matchvinnare för Oskarshamn

Max Frykberg gjorde två mål för Karlskrona

Oskarshamns väg till seger mot Karlskrona hemma i U18 regional syd fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Oskarshamn avgöra till 5–4 (1–2, 3–1, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Casper Bjering Dahlén, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

– Spelar svängigt under stora delar av matchen där vi har bra perioder för att sedan dippa ordentligt. Otroligt skönt att dra längsta stråt i övertiden och plocka med oss bonuspoängen, tyckte Oskarshamns tränare Philip Elander, efter matchen.

Oskarshamn–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona tog ledningen i början av första perioden genom Sigge Stoltz.

Oskarshamn kvitterade till 1–1 genom Axel Flink efter 12.23.

Karlskrona gjorde 1–2 genom Max Frykberg efter 13.34 i matchen.

Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Emil Boberg i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.50 gjorde Karlskrona 2–3 genom Max Frykberg som gjorde sitt andra mål.

Douglas Ahl och Hugo Andersson såg till att Oskarshamn vände till ledning med 4–3.

6.02 in i tredje perioden slog Elis Backendal till på pass av León Lindgren och Noel Ottinger och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Oskarshamn 1.11 in i förlängningen blev Casper Bjering Dahlén med det avgörande 5–4-målet.

Oskarshamn har två segrar och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlskrona har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad. Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Karlskrona HK vunnit.

Oskarshamn–Karlskrona 5–4 (1–2, 3–1, 0–1, 1–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (3.06) Sigge Stoltz (Viggo Wahlqvist, Albin Bjarkå), 1–1 (12.23) Axel Flink (Casper Bjering Dahlén, Dante Olheden), 1–2 (13.34) Max Frykberg (Alvin Palmqvist).

Andra perioden: 2–2 (21.41) Emil Boberg (Douglas Ahl), 2–3 (28.50) Max Frykberg (Alvin Palmqvist), 3–3 (35.17) Hugo Andersson, 4–3 (39.11) Douglas Ahl.

Tredje perioden: 4–4 (46.02) Elis Backendal (León Lindgren, Noel Ottinger).

Förlängning: 5–4 (61.11) Casper Bjering Dahlén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Karlskrona: 3-0-2