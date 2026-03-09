Oskarshamn vann första matchen efter drama mot Almtuna

Oskarshamn har skapat sig ett överläge mot Almtuna i Hockeyallsvenskans åttondelsfinal, efter seger borta med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) efter förlängning i första matchen.

Segermålet för Oskarshamn stod Joel Svensson för 1.19 in i förlängningen.

Almtuna–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn tog ledningen efter 7.26 genom Filip Sveningsson på passning från Ludvig Östman och Herman Hansson.

Oskarshamn utökade ledningen genom Viggo Nordlund efter 4.17 i andra perioden.

Almtuna reducerade dock till 1–2 genom Albin Udd efter 10.34 av perioden.

Efter 11.39 gjorde Oskarshamn 1–3 genom Samuel Salonen och tog ett rejält grepp om matchen.

Almtuna gjorde 2–3 genom Mikkel Øby Olsen med 1.53 kvar att spela av perioden.

Laget kvitterade till 3–3 med 1.47 kvar att spela genom Liam Danielsson efter pass från Edvin Hammarlund och Frederik Schlyter.

Stor matchhjälte för Oskarshamn 1.19 in i förlängningen blev Joel Svensson med det avgörande 4–3-målet.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Almtuna–Oskarshamn 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskans åttondelsfinal, Gränbyhallen

Första perioden: 0–1 (7.26) Filip Sveningsson (Ludvig Östman, Herman Hansson).

Andra perioden: 0–2 (24.17) Viggo Nordlund, 1–2 (30.34) Albin Udd (Melvin Wersäll, William Håkansson), 1–3 (31.39) Samuel Salonen (Herman Träff, Victor Johansson), 2–3 (38.07) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson, Frederik Schlyter).

Tredje perioden: 3–3 (58.13) Liam Danielsson (Edvin Hammarlund, Frederik Schlyter).

Förlängning: 3–4 (61.19) Joel Svensson (Kevin Karlsson, Herman Träff).

Nästa match:

11 mars, 19.00, Oskarshamn–Almtuna