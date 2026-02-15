Oskarshamn vann – efter hattrick av Noah Lundh

Oskarshamn-seger med 5–2 mot Borås

Noah Lundh med tre mål för Oskarshamn

Hugo Andersson matchvinnare för Oskarshamn

Noah Lundh gjorde tre mål när Oskarshamn segrade hemma mot Borås i U18 regional syd vår. Till slut blev det 5–2 (0–2, 3–0, 2–0).

Resultatet innebär att Borås nu har sex förluster i rad.

Villgot Nordholm gjorde 1–0 till Borås efter nio minuter. Laget gjorde 0–2 när Philip Nordquist fick träff efter förarbete från Villgot Nordholm och Joakim Roxentjärn Österberg efter 10.51. Målet var Philip Nordquists femte i U18 regional syd vår.

Oskarshamn vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

3.32 in i tredje perioden fick Malte Gustavsson utdelning och ökade ledningen. Efter 16.53 nätade Noah Lundh återigen på pass av Dante Olheden och Wille Nilsson och ökade ledningen för Oskarshamn.

Resultatet innebär att Oskarshamn ligger kvar på fjärde plats och Borås på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Oskarshamn med 5–4.

Tisdag 17 februari spelar Oskarshamn borta mot Tingsryd 19.15 och Borås mot Olofström hemma 19.30 i Borås Ishall.

Oskarshamn–Borås 5–2 (0–2, 3–0, 2–0)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (9.10) Villgot Nordholm, 0–2 (10.51) Philip Nordquist (Villgot Nordholm, Joakim Roxentjärn Österberg).

Andra perioden: 1–2 (21.37) Noah Lundh (Axel Flink, Dante Olheden), 2–2 (27.37) Noah Lundh (Wille Nilsson, Axel Flink), 3–2 (37.52) Hugo Andersson (Malte Gustavsson).

Tredje perioden: 4–2 (43.32) Malte Gustavsson, 5–2 (56.53) Noah Lundh (Dante Olheden, Wille Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-2-1

Borås: 0-1-4

Nästa match:

Oskarshamn: Tingsryds AIF, borta, 17 februari 19.15

Borås: Olofströms IK, hemma, 17 februari 19.30