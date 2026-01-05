Oskarshamn vände – med tre raka mål i andra perioden

Oskarshamn vann med 5–4 mot Björklöven

Herman Träff matchvinnare för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Trots att hemmalaget Björklöven ledde matchen mot Oskarshamn blev det till slut seger för Oskarshamn. Bortalaget fick rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål i andra perioden. Till slut blev det 4–5 (2–1, 0–3, 2–1) i matchen i hockeyallsvenskan.

Björklöven–Oskarshamn – mål för mål

Axel Björnkvist och Herman Träff gjorde två mål var för Oskarshamn. Joel Svensson gjorde också ett mål för Oskarshamn, målen för Björklöven gjordes av Linus Cronholm, Jakob Ihs-Wozniak, Mathew Maione och Jacob Olofsson.

Björklöven–Oskarshamn 4–5 (2–1, 0–3, 2–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (0.34) Jakob Ihs-Wozniak (Albin Lundin, Marcus Nilsson), 1–1 (0.52) Herman Träff (Filiph Engsund, Marc Olivier Duquette), 2–1 (6.35) Linus Cronholm (Gustav Possler, Axel Ottosson).

Andra perioden: 2–2 (26.39) Joel Svensson, 2–3 (27.53) Axel Björnkvist (Filip Sveningsson, Hugo Jonasson), 2–4 (38.21) Axel Björnkvist (Filip Sveningsson, Ludvig Markman).

Tredje perioden: 2–5 (45.01) Herman Träff (Filiph Engsund, Viggo Nordlund), 3–5 (57.21) Mathew Maione (Marcus Nilsson, Albin Lundin), 4–5 (58.44) Jacob Olofsson (Mathew Maione, Jakob Ihs-Wozniak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Södertälje SK, borta, 7 januari 19.00

Oskarshamn: BIK Karlskoga, borta, 7 januari 19.00