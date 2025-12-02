Oskarshamn nollade Olofström – vann på bortaplan

Oskarshamn vann med 5–0 mot Olofström

Oskarshamns femte seger på de senaste sex matcherna

Axel Stjernlöf avgjorde för Oskarshamn

Oskarshamn höll nollan på bortaplan mot Olofström i U20 region syd herr. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–3, 0–0).

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand om matchen:

– Bra insats. Vi var det bättre laget hela matchen. Sista perioden går vi ner oss lite tyvärr men skön och stabil seger.

Segern var Oskarshamns femte på de senaste sex matcherna.

Olofström–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.40 slog Axel Stjernlöf till.

0–2 kom efter 14.46 återigen genom Axel Stjernlöf på pass av Alfred Göransson och Isak Öman.

Även i andra perioden var Oskarshamn starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Viggo Söderberg och ett mål av Andre Franz i mitten av perioden.

Tredje perioden blev mållös och Oskarshamn höll i sin 5–0-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är Olofström på tionde plats i tabellen medan Oskarshamn är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Olofströms IK med 4–0.

Lördag 6 december spelar Olofström borta mot Helsingborg 16.00 och Oskarshamn mot Kungälv hemma 14.00 i Be-Ge Hockey Center.

Olofström–Oskarshamn 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (1.40) Axel Stjernlöf, 0–2 (14.46) Axel Stjernlöf (Alfred Göransson, Isak Öman).

Andra perioden: 0–3 (27.44) Viggo Söderberg (Isak Öman, Albin Larsson), 0–4 (30.47) Viggo Söderberg (Albin Larsson), 0–5 (31.30) Andre Franz (Wille Nilsson, Joel Janhonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Oskarshamn: 4-0-1

Nästa match:

Olofström: Helsingborg HC Ungdom, borta, 6 december

Oskarshamn: Kungälvs IK, hemma, 6 december