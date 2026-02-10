Oskarshamn nollade Karlskrona – vann på hemmaplan

Seger för Oskarshamn med 4–0 mot Karlskrona

Isak Öman matchvinnare för Oskarshamn

Seger nummer 5 för Oskarshamn

Oskarshamn höll nollan på hemmaplan mot Karlskrona i U20 region syd topp 6. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

– Först och främst skönt att vara tillbaka på vinnarspåret. En relativt stabil insats, lite hawaiihockey till och från, men jag tycker vår defensiv funkar bra idag och vi gör fyra mål, vilket är bra, tyckte Oskarshamns tränare Kalle Linnsand.

Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson kommenterade matchen:

– Vi gör en bra match trots resultatet. Kanske vår bästa i denna serie. Det enda vi saknar idag är att göra mål på de klara chanser vi skapar.

Oskarshamn–Karlskrona – mål för mål

Isak Öman gjorde 1–0 till Oskarshamn efter 9.30 efter förarbete av Kevin Du Rietz och Olof Marklund.

Efter 16.22 i andra perioden slog Kevin Du Rietz till framspelad av Alex Ljung och Andre Franz och gjorde 2–0.

6.47 in i tredje perioden satte Mio Svanberg pucken på pass av Albin Larsson och ökade ledningen. Till slut kom också 4–0 genom Alfred Göransson på passning från Viggo Söderberg och Wille Nilsson efter 13.26.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Oskarshamn på andra plats och Karlskrona på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Oskarshamn och Karlskrona den här säsongen. IK Oskarshamn har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Karlskrona HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Oskarshamn Hanhals i Kungsbacka Ishall 14.30. Karlskrona tar sig an Helsingborg borta 16.00.

Oskarshamn–Karlskrona 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U20 region syd topp 6, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (9.30) Isak Öman (Kevin Du Rietz, Olof Marklund).

Andra perioden: 2–0 (36.22) Kevin Du Rietz (Alex Ljung, Andre Franz).

Tredje perioden: 3–0 (46.47) Mio Svanberg (Albin Larsson), 4–0 (53.26) Alfred Göransson (Viggo Söderberg, Wille Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Hanhals IF, borta, 14 februari 14.30

Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, borta, 14 februari 16.00