Oskarshamn kvitterade sent – avgjorde i förlängningen
- Oskarshamn segrade – 3–2 efter förlängning
- Viggo Nordlund matchvinnare för Oskarshamn
- Oskarshamns 21:a seger
Matchen i hockeyallsvenskan mellan hemmalaget Kalmar och gästande Oskarshamn var oavgjord vid full tid, efter Herman Träffs kvittering till 2–2 för Oskarshamn med bara 1 minut kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där Oskarshamn spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) genom Viggo Nordlund.
Kalmar–Oskarshamn – mål för mål
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Oskarshamn gjorde 0–1 genom Joni Ikonen efter 51 sekunder i tredje perioden.
Därefter fixade Kalmars Carl-Johan Lerby och Wilhelm Westlund att laget vände underläge till ledning med 2–1.
Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Herman Träff i tredje perioden.
I förlängningen tog det 1.46 innan Oskarshamn också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Viggo Nordlund, framspelad av Victor Johansson.
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Kalmar med 15–11 och Oskarshamn med 12–14 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är Kalmar på andra plats i tabellen medan Oskarshamn är på sjätte plats.
Onsdag 4 mars 19.00 möter Kalmar Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan Oskarshamn spelar borta mot Modo Hockey.
Kalmar–Oskarshamn 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena
Tredje perioden: 0–1 (40.51) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus), 1–1 (51.51) Wilhelm Westlund (Liam Hawel, Peter Diliberatore), 2–1 (55.13) Carl-Johan Lerby (Elias Vilen, Liam Hawel), 2–2 (58.57) Herman Träff (Joni Ikonen, Teemu Olavi Lepaus).
Förlängning: 2–3 (61.46) Viggo Nordlund (Victor Johansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kalmar: 2-2-1
Oskarshamn: 2-1-2
Nästa match:
Kalmar: BIK Karlskoga, borta, 4 mars 19.00
Oskarshamn: Modo Hockey, borta, 4 mars 19.00
