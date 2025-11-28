ÖSK/Ö-vik U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Tegs SK U18

ÖSK/Ö-vik U18 vann med 4–3 mot Tegs SK U18

ÖSK/Ö-vik U18:s Viggo Lidén tvåmålsskytt

Tegs SK U18:s tredje raka förlust

Det blev seger för ÖSK/Ö-vik U18 hemma mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan ÖSK/Ö-vik U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

Viggo Lidén tvåmålsskytt för ÖSK/Ö-vik U18

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen i första perioden genom Viktor Lindström.

Tegs SK U18 gjorde 1–1 genom Noah Dohi efter 9.24.

Efter 11.31 i matchen gjorde ÖSK/Ö-vik U18 2–1 genom Viggo Lidén.

Tegs SK U18 gjorde 2–2 genom Hannes Bäckmark efter 12.16.

Efter 6.31 i andra perioden slog Albin Nordqvist till framspelad av Viktor Lindström och gav ÖSK/Ö-vik U18 ledningen.

Tegs SK U18:s Hannes Bäckmark gjorde 3–3 efter 10.17 på pass av Algot Hägglund och Alex Lundmark.

13.06 in i tredje perioden nätade ÖSK/Ö-vik U18:s Viggo Lidén återigen framspelad av Leo Alenius och Walter Stoltz och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Förlusten var Tegs SK U18:s tredje uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är ÖSK/Ö-vik U18 på tionde plats i tabellen medan Tegs SK U18 är på nionde plats.

Den 10 december spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter ÖSK/Ö-vik U18 Umeå Hockeyklubb U18 borta på fredag 5 december 19.00. Tegs SK U18 möter Sollefteå U18 onsdag 3 december 19.30 borta.

ÖSK/Ö-vik U18–Tegs SK U18 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (8.20) Viktor Lindström (Theo Åström, Kevin Airaksinen), 1–1 (9.24) Noah Dohi, 2–1 (11.31) Viggo Lidén (Nils Jansson, Albin Hammarberg), 2–2 (12.16) Hannes Bäckmark (Adrian Asplund).

Andra perioden: 3–2 (26.31) Albin Nordqvist (Viktor Lindström), 3–3 (30.17) Hannes Bäckmark (Algot Hägglund, Alex Lundmark).

Tredje perioden: 4–3 (53.06) Viggo Lidén (Leo Alenius, Walter Stoltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Tegs SK U18: 2-0-3

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 5 december

Tegs SK U18: Sollefteå HK, borta, 3 december