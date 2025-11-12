ÖSK/Ö-vik U18 utklassade Njurunda U18 på hemmaplan

Seger för ÖSK/Ö-vik U18 med 9–3 mot Njurunda U18

ÖSK/Ö-vik U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 9–3 (1–0, 4–1, 4–2).

ÖSK/Ö-vik U18 började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 34 sekunder slog Alex Lindahl till assisterad av Neo Lundqvist. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

ÖSK/Ö-vik U18 vann också tredje perioden 4–2 och matchen med hela 9–3.

Hjalmar Hällström gjorde två mål för Njurunda U18 och ett assist. Theo Åström och Kevin Airaksinen gjorde två mål och ett assist var för ÖSK/Ö-vik U18.

Det här betyder att ÖSK/Ö-vik U18 är kvar på tionde plats och Njurunda U18 stannar på åttonde plats, i tabellen.

De båda lagen möts igen måndag 17 november 19.30, i Modin & Zetterberg Hallen.

ÖSK/Ö-vik U18–Njurunda U18 9–3 (1–0, 4–1, 4–2)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (0.34) Alex Lindahl (Neo Lundqvist).

Andra perioden: 2–0 (25.16) Arvid Nilsson (Neo Lundqvist), 3–0 (26.23) Theo Åström (Kevin Airaksinen, Zack Sjöblom), 4–0 (29.07) Theo Åström (Viggo Lidén), 5–0 (39.12) Kevin Airaksinen (Theo Åström, Vincent Timander), 5–1 (39.57) Hjalmar Hällström (Anton Inkinen).

Tredje perioden: 6–1 (40.18) Alex Lindahl (Neo Lundqvist, Zack Sjöblom), 6–2 (42.32) Hjalmar Hällström (Theo Olofsson), 6–3 (43.04) Axel Skogs (Hjalmar Hällström), 7–3 (58.34) Kevin Airaksinen (Walter Stoltz), 8–3 (58.53) Walter Stoltz (Efe Karasüleymanoglu), 9–3 (58.59) Alex Lindahl (Vincent Timander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Njurunda U18: 0-0-5

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Njurunda SK, borta, 17 november

Njurunda U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 17 november