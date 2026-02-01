Oscar Ytterbring gjorde två mål när Orsa vann mot Häradsbygden

Orsa segrade – 4–2 mot Häradsbygden

Orsas Oscar Ytterbring tvåmålsskytt

Häradsbygdens andra raka förlust

Det blev Orsa som vann matchen hemma mot Häradsbygden i U18 division 1 västra B vår på söndagen. 4–2 (0–0, 2–1, 2–1) slutade matchen.

Oscar Ytterbring med två mål för Orsa

Den första perioden slutade mållös.

Efter 7.30 i andra perioden gjorde Häradsbygden 0–1 genom Oliver Printz.

Oscar Ytterbring och Wilhelm Jernberg såg till att Orsa vände till ledning med 2–1.

Orsa gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Oscar Ytterbring och Ludwig Grudd, vilket avgjorde matchen.

Häradsbygden reducerade dock till 4–2 genom Albin Engelmark när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Oscar Ytterbring gjorde två mål för Orsa och ett målgivande pass.

Orsa har nio poäng och Häradsbygden har fem poäng efter fyra omgångar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Orsa är Ore. Lagen möts söndag 8 februari 13.00 i Furudals Hockeycenter. Häradsbygden tar sig an Falu J18 hemma söndag 22 februari 11.00.

Orsa–Häradsbygden 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U18 division 1 västra B vår, Orsa Ishall

Andra perioden: 0–1 (27.30) Oliver Printz (Hugo Carlsson), 1–1 (32.50) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, Vilmer Gräll), 2–1 (39.28) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring, Vilmer Gräll).

Tredje perioden: 3–1 (40.55) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, William Enlund), 4–1 (41.47) Ludwig Grudd (Elias Holmgren, John Jernberg), 4–2 (59.11) Albin Engelmark (Herman Leander).

Nästa match:

Orsa: IFK Ore, borta, 8 februari 13.00

Häradsbygden: Falu IF:1, hemma, 22 februari 11.00