Oscar Fältén i målform – Clemensnäs vann mot Sunderby

Seger för Clemensnäs med 4–2 mot Sunderby

Clemensnäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Fältén med två mål för Clemensnäs

Hemmalaget Clemensnäs vann mot Sunderby i U20 region norr A herr. 4–2 (2–0, 1–2, 1–0) slutade söndagens match.

Segern var Clemensnäs sjätte på de senaste sju matcherna.

Oscar Fältén med två mål för Clemensnäs

Liam Hedman gav Clemensnäs ledningen efter tio minuter efter förarbete från Oscar Fältén och Ville Renling.

Laget gjorde 2–0 efter 15.43 när William Boström hittade rätt på passning från Ville Renling och Oscar Fältén.

Sunderby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alve Mikaelsson och Alexander Linder i början av andra perioden i andra perioden.

Clemensnäs gjorde 3–2 genom Oscar Fältén efter 7.57.

Clemensnäs punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.11 kvar att spela återigen genom Oscar Fältén efter pass från William Törmä. 4–2-målet blev matchens sista.

Oscar Fältén gjorde två mål för Clemensnäs och två målgivande passningar och Ville Renling hade tre assists.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Clemensnäs slutar på tredje plats och Sunderby på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann Sunderby SK med 5–3.

Clemensnäs–Sunderby 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (10.26) Liam Hedman (Oscar Fältén, Ville Renling), 2–0 (15.43) William Boström (Ville Renling, Oscar Fältén).

Andra perioden: 2–1 (25.09) Alve Mikaelsson (Joel Eriksson), 2–2 (26.48) Alexander Linder (Elian Alldén, Joel Nordmark), 3–2 (27.57) Oscar Fältén (William Boström, Ville Renling).

Tredje perioden: 4–2 (58.49) Oscar Fältén (William Törmä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 4-0-1

Sunderby: 4-0-1