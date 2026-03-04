Oscar Emvall tremålskytt i LHC J20:s seger mot SSK U20

LHC J20 vann med 6–5 efter förlängning

LHC J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Emvall med tre mål för LHC J20

Oscar Emvall stod för ett hattrick när LHC J20 besegrade SSK U20 på hemmaplan med 6–5 (3–0, 0–2, 2–3, 1–0) efter förlängning i U20 nationell södra.

– En seger, mot ett bra SSK, kommenterade LHC J20:s tränare Jimmy Anderström.

Segermålet för LHC J20 stod Wilhelm Hasselhuhn för 4.20 in i förlängningen.

I och med detta har LHC J20 fyra raka segrar i U20 nationell södra.

LHC J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Redan efter 2.47 i andra perioden reducerade SSK U20 till 3–1 genom Jason Rosqvist på passning från James Stenberg. Winston Cummings såg till att SSK U20 reducerade igen efter 9.10 framspelad av Nils Håkansson.

Efter 3.54 i tredje perioden gjorde LHC J20 4–2 genom Oscar Holmertz.

SSK U20 reducerade och kvitterade till 4–4 genom två mål av Axel Diberius i tredje perioden.

LHC J20 tog ledningen på nytt genom Oscar Emvall som gjorde sitt tredje mål efter 13.57.

SSK U20 gjorde 5–5 genom Alexander Hjorth med 2.25 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget LHC J20 blev Wilhelm Hasselhuhn som 4.20 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

LHC J20:s Oscar Emvall stod för tre mål och ett assist och Milton Carpenhammar gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Med en omgång kvar är LHC J20 på åttonde plats i tabellen medan SSK U20 är på femte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I sista matchen möter LHC J20 VIK Hockey U20 hemma på söndag 8 mars 12.00. SSK U20 möter HV 71 lördag 7 mars 14.00 borta.

LHC J20–SSK U20 6–5 (3–0, 0–2, 2–3, 1–0)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (3.51) Oscar Emvall (Milton Carpenhammar, Douglas Paul), 2–0 (9.56) Milton Carpenhammar (Oscar Emvall, Wilhelm Hasselhuhn), 3–0 (15.59) Oscar Emvall (Hugo Johansson).

Andra perioden: 3–1 (22.47) Jason Rosqvist (James Stenberg), 3–2 (29.10) Winston Cummings (Nils Håkansson).

Tredje perioden: 4–2 (43.54) Oscar Holmertz (Gustav Pettersson, Victor Blårand), 4–3 (48.12) Axel Diberius (Henry Nicolaysen, Hugo Zetterlund), 4–4 (48.34) Axel Diberius (Ian Petronijevic Lepsa), 5–4 (53.57) Oscar Emvall (Milton Carpenhammar, Oscar Holmertz), 5–5 (57.35) Alexander Hjorth (Alexander Dani).

Förlängning: 6–5 (64.20) Wilhelm Hasselhuhn (David Norgren, Ossie Liljeblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC J20: 4-0-1

SSK U20: 2-2-1

Nästa match:

LHC J20: VIK Västerås HK, hemma, 8 mars 12.00

SSK U20: HV 71, borta, 7 mars 14.00