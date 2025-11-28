Orsas fina svit fortsätter mot Falu 2

Orsa vann med 12–5 mot Falu 2

Wiggo Rauch avgjorde för Orsa

Elfte förlusten i rad för Falu 2

Falu 2 har varit lite av ett drömmotstånd för Orsa. På fredagen tog Orsa ännu en seger hemma mot Falu 2. Matchen i U18 division 1 västra B herr slutade hela 12–5 (3–2, 5–0, 4–3). Det var Orsas tolfte raka seger mot Falu 2.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Orsa.

Orsa–Falu 2 – mål för mål

I första perioden var det Orsa som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var Orsa starkast och gick från 3–2 till 8–2 genom två mål av Wiggo Rauch, ett mål av Teo Kristoffersson, ett mål av Leon Tångring och ett mål av John Jernberg.

Orsa vann också tredje perioden 4–3 och matchen med hela 12–5.

Orsas Wiggo Rauch stod för två mål och tre assists, Leon Tångring gjorde ett mål och tre målgivande passningar, William Enlund hade tre assists och Wilhelm Jernberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med fyra omgångar kvar är Orsa på sjätte plats i tabellen medan Falu 2 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Orsa IK med 9–2.

Söndag 30 november möter Orsa Ludvika/Smedjebacken hemma 13.15 och Falu 2 möter Borlänge Hockey 2 borta 15.15.

Orsa–Falu 2 12–5 (3–2, 5–0, 4–3)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (6.36) Philip Lowén, 1–1 (7.14) John Jernberg (Oscar Ytterbring, Wilhelm Jernberg), 2–1 (11.21) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring), 2–2 (11.50) Tim Andersson (Walter Knutsson), 3–2 (19.14) Elias Holmgren.

Andra perioden: 4–2 (22.23) John Jernberg (Harry Bogg), 5–2 (29.43) Teo Kristoffersson (Wiggo Rauch, William Enlund), 6–2 (29.52) Wiggo Rauch (Teo Kristoffersson, William Enlund), 7–2 (36.35) Leon Tångring (Wiggo Rauch), 8–2 (39.21) Wiggo Rauch (William Enlund).

Tredje perioden: 9–2 (43.46) Wilhelm Jernberg (Leon Tångring), 10–2 (46.31) Elias Holmgren (Jakob Jerkgård, Wiggo Rauch), 10–3 (48.58) Texas Olofsson, 11–3 (49.44) Ludwig Grudd (Leon Tångring, Harry Bogg), 11–4 (49.57) Viggo Söderholm, 11–5 (52.56) Viggo Söderholm (Simon Karlsson, Jack Fasth), 12–5 (58.23) Jakob Jerkgård (Ludwig Grudd, Leon Tångring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 1-0-4

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Orsa: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 30 november

Falu 2: Borlänge HF 2, borta, 30 november