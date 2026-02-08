Orsa vann på bortaplan mot Ore

Orsa vann med 5–1 mot Ore

Orsas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilhelm Jernberg avgjorde för Orsa

Orsa besegrade Ore på bortaplan i söndagens möte i U18 division 1 västra B vår. 1–5 (0–3, 1–1, 0–1) slutade matchen.

Segern var Orsas fjärde på de senaste fem matcherna.

Falu 2 nästa för Orsa

Orsa stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 4.42 i andra perioden nätade Vilmer Gräll på pass av Oscar Ytterbring och Edvard Backlund och gjorde 0–4. Ores Edvin Fagerström gjorde 1–4 efter 11.10 framspelad av Jegors Rogolevs.

Orsa avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 1.29 kvar att spela på nytt genom Vilmer Gräll assisterad av Wilhelm Jernberg och Leon Tångring.

Orsas Oscar Ytterbring hade tre assists och Wilhelm Jernberg gjorde två mål och ett assist.

Ore har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Orsa har tolv poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Ore Ludvika/Smedjebacken hemma på söndag 22 februari 12.00.

Ore–Orsa 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra B vår, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 0–1 (5.43) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring), 0–2 (18.37) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring, Emrik Olsson), 0–3 (19.43) Teo Kristoffersson (Elias Holmgren).

Andra perioden: 0–4 (24.42) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring, Edvard Backlund), 1–4 (31.10) Edvin Fagerström (Jegors Rogolevs).

Tredje perioden: 1–5 (58.31) Vilmer Gräll (Wilhelm Jernberg, Leon Tångring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 1-0-4

Orsa: 4-0-1

Nästa match:

Ore: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 22 februari 12.00