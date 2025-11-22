Orsa tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Orsa med 4–0 mot Hudiksvall

Liam Nordvall med två mål för Orsa

Hudiksvalls femte raka förlust

Hudiksvall har varit lite av ett drömmotstånd för Orsa. På lördagen tog Orsa ännu en seger borta mot Hudiksvall. Matchen i U20 region väst herr slutade 4–0 (1–0, 3–0, 0–0). Det var Orsas sjätte raka seger mot Hudiksvall.

Liam Nordvall gjorde två mål för Orsa

Orsa tog ledningen efter sex minuters spel genom Liam Nordvall på passning från Malte Willford och Pontus Allmungs.

Även i andra perioden var Orsa starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Alexander Hård Af Segerstad, Liam Nordvall och Nick Himmelstrand.

I tredje perioden höll Orsa i sin 4–0-ledning och vann.

Hudiksvall stannar därmed på åttonde och sista plats och Orsa på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Orsa IK vunnit.

I nästa match möter Hudiksvall BIK Karlskoga J20 borta på lördag 29 november 15.00. Orsa möter Strömsbro onsdag 26 november 19.00 hemma.

Hudiksvall–Orsa 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (6.55) Liam Nordvall (Malte Willford, Pontus Allmungs).

Andra perioden: 0–2 (20.07) Alexander Hård Af Segerstad (Noel Berglinn, Kevin Sahlman), 0–3 (27.45) Liam Nordvall (Noel Berglinn, Isac Hedberg), 0–4 (38.26) Nick Himmelstrand (Malte Willford, Oliver Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

Orsa: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: BIK Karlskoga, borta, 29 november

Orsa: Strömsbro IF, hemma, 26 november