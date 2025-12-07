Orsa slog Falu J18 efter Vilmer Grälls dubbel

Seger för Orsa med 7–4 mot Falu J18

Orsas Vilmer Gräll tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Falu J18

Det blev Orsa som gick segrande ur mötet med Falu J18 i U18 division 1 västra B herr på hemmaplan, med 7–4 (0–1, 4–1, 3–2).

Vilmer Gräll tvåmålsskytt för Orsa

Falu J18 tog ledningen efter 9.52 genom Liam Renström efter pass från Trulls Bjurström och Theo Axelsson.

I andra perioden var det i stället Orsa som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 7–4.

Orsas Vilmer Gräll stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Orsa IK med 7–1.

I sista omgången har Orsa Avesta borta i Avestahallen, söndag 14 december 14.00. Falu J18 spelar hemma mot Avesta torsdag 11 december 19.00.

Orsa–Falu J18 7–4 (0–1, 4–1, 3–2)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (9.52) Liam Renström (Trulls Bjurström, Theo Axelsson).

Andra perioden: 1–1 (27.09) Mavin Eriksson, 2–1 (28.54) Wilhelm Jernberg (Pelle Lind, John Jernberg), 3–1 (34.50) Alvin Palmestedt (Leon Tångring), 4–1 (36.45) Vilmer Gräll (Jakob Jerkgård), 4–2 (38.23) Liam Renström (Edwin Olsson, Ludwig Fransén Larsson).

Tredje perioden: 5–2 (43.49) Vilmer Gräll (Ludwig Grudd), 5–3 (44.21) Philip Lowén (Anton Sundberg), 5–4 (44.40) Tim Andersson (Edwin Olsson), 6–4 (58.32) Leon Tångring, 7–4 (59.12) Elias Holmgren (Vilmer Gräll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 2-0-3

Falu J18: 3-0-2

Nästa match:

Orsa: Avesta BK, borta, 14 december

Falu J18: Avesta BK, hemma, 11 december