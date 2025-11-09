Orsa en lätt match för Borlänge Hockey 2

Borlänge Hockey 2 segrade – 8–3 mot Orsa

Malte Gabrielsson Otterström matchvinnare för Borlänge Hockey 2

Tredje raka förlusten för Orsa

Det blev en klar seger för Borlänge Hockey 2 mot Orsa borta i U18 division 1 västra B herr. Matchen slutade 3–8 (1–4, 0–1, 2–3).

Avesta nästa för Borlänge Hockey 2

I första perioden var det Borlänge Hockey 2 som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 6.05 i andra perioden nätade Axel Björklund och gjorde 1–5. Borlänge Hockey 2 vann också tredje perioden 2–3 och ställningen efter tre perioder var 3–8.

Borlänge Hockey 2:s Pelle Björk stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Borlänge HF 2 med 4–3 efter förlängning .

I nästa match möter Orsa Ore borta och Borlänge Hockey 2 möter Avesta hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.00.

Orsa–Borlänge Hockey 2 3–8 (1–4, 0–1, 2–3)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (3.14) Henrik Brolin (Per Berg, Emil Hagberg), 0–2 (4.01) Pelle Björk, 0–3 (4.43) Teodor Macko (Roberts Vesko), 0–4 (10.53) Malte Gabrielsson Otterström (Roberts Vesko), 1–4 (15.25) Edvard Jemth Svadling.

Andra perioden: 1–5 (26.05) Axel Björklund.

Tredje perioden: 2–5 (40.48) Ludwig Grudd (Oscar Ytterbring), 2–6 (47.30) Teodor Macko (Ludwig Forslund, Olle Tolförs), 2–7 (49.46) Alvin Hamqvist (Pelle Björk, Alfred Larsson), 3–7 (57.35) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, Max Johansson), 3–8 (59.59) Pelle Björk (Love Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 1-0-4

Borlänge Hockey 2: 3-1-1

Nästa match:

Orsa: IFK Ore, borta, 13 november

Borlänge Hockey 2: Avesta BK, hemma, 13 november