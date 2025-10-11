Örnhov och Gregestam bakom Segeltorps vändning mot Lidingö Vikings HC U20

Segeltorp vann med 3–2 mot Lidingö Vikings HC U20

Jacob Gregestam avgjorde för Segeltorp

Lidingö Vikings HC U20:s andra raka förlust

Inför sista perioden var Lidingö Vikings HC U20 i ledningen med 2–1 i Exakt Arena. Men i tredje perioden kvitterade Neo Örnhov och sen avgjorde Jacob Gregestam för Segeltorp. Till slut blev det 2–3 i matchen i U20 Div 1 östra B herr.

Det var första segern för Segeltorp, efter 1–7 mot Spånga IS U20 i första matchen.

Brinken nästa för Segeltorp

Den första perioden slutade mållös. Lidingö Vikings HC U20 gjorde 1–0 genom Arvid Hällback efter 6.25 i andra perioden.

Segeltorp kvitterade till 1–1 genom Linus Lundqvist efter 12.28 av perioden.

Efter 14.48 gjorde Lidingö Vikings HC U20 2–1 genom Viktor Westman. Neo Örnhov och Jacob Gregestam såg till att Segeltorp vände till ledning med 2–3.

Den 8 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Segeltorpshallen.

Lidingö Vikings HC U20 tar sig an Hammarby J20 i nästa match hemma tisdag 14 oktober 19.30. Segeltorp möter Brinken hemma lördag 18 oktober 17.00.

Lidingö Vikings HC U20–Segeltorp 2–3 (0–0, 2–1, 0–2)

U20 Div 1 östra B herr, Exakt Arena

Andra perioden: 1–0 (26.25) Arvid Hällback (Jegors Parfjonovs), 1–1 (32.28) Linus Lundqvist (Eddie Örnhov), 2–1 (34.48) Viktor Westman (Malte Näslund, Filip Löjdahl).

Tredje perioden: 2–2 (50.35) Neo Örnhov (Liam Rodin, Linus Lundqvist), 2–3 (51.52) Jacob Gregestam (Olle Malmkvist, Elis Westerlund).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U20: Hammarby IF, hemma, 14 oktober

Segeltorp: Brinkens IF, hemma, 18 oktober