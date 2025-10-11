Örebro vände underläge och vann

Örebro-seger med 6–5 mot Hammarö J20

Lucas Forsman avgjorde för Örebro

Andra raka segern för Örebro

Örebro låg under med två mål efter första perioden i bortamatchen i U20 Div 1 västra B herr mot Hammarö J20. Men laget vände underläget och vann med 6–5 (0–2, 2–1, 4–2) i lördagens match i Hammarö Ishall.

Det var andra raka för Örebro, efter 4–2-segern mot BIK Karlskoga J18 i premiären.

Nora HC/Hällefors IK U23 nästa för Örebro

Hammarö J20 var vassast i första perioden som laget vann med 2–0.

Örebro hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–2.

Därefter fixade Örebros Franz Moritzen och Lucas Stigell att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Hammarö J20 kvitterade till 4–4 genom Hjalmar Backman i tredje perioden.

Örebro gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–6, målen av Lucas Stigell och Lucas Forsman. Målen punkterade matchen.

Hugo Frisk reducerade förvisso men närmare än 5–6 kom inte Hammarö J20.

Örebros Lucas Forsman stod för fem poäng, varav ett mål och Oscar Lindblom gjorde ett mål och två assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 december i Trängens IP.

Hammarö J20 tar sig an Forshaga i nästa match borta lördag 18 oktober 15.30. Örebro möter samma dag 15.00 Nora HC/Hällefors IK U23 borta.

Hammarö J20–Örebro 5–6 (2–0, 1–2, 2–4)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (2.46) Albin Hanes (Alvin Eriksson), 2–0 (4.29) Alexander Eriksson (Eric Skogsberg).

Andra perioden: 2–1 (21.19) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Gustav Lodin), 3–1 (25.41) Vilmer Timmerklev, 3–2 (34.56) Oscar Lindblom (Lucas Forsman).

Tredje perioden: 3–3 (45.45) Lucas Stigell (Oscar Lindblom), 3–4 (46.32) Franz Moritzen (Oscar Lindblom, Lucas Forsman), 4–4 (50.07) Hjalmar Backman (Vincent Granlycke, Vilmer Timmerklev), 4–5 (50.53) Lucas Stigell (Lucas Forsman, Gustav Lodin), 4–6 (55.31) Lucas Forsman, 5–6 (55.54) Hugo Frisk (Viktor Ekman, Felix Carlbäck Magnil).

Nästa match:

Hammarö J20: Forshaga IF, borta, 18 oktober

Örebro: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 18 oktober