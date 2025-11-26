Örebro HUF 1 vann stort senast – nu tog Hällefors IK/Nora HC revansch

Seger för Hällefors IK/Nora HC med 6–3 mot Örebro HUF 1

Hällefors IK/Nora HC:s Wilmer Landmark tvåmålsskytt

Oliver Bystedt Bark matchvinnare för Hällefors IK/Nora HC

Det var ombytta roller när Örebro HUF 1 tog emot Hällefors IK/Nora HC i Trängens IP på onsdagen. Hällefors IK/Nora HC vann matchen i U18 division 1 västra C herr med 6–3 (3–1, 0–1, 3–1). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Örebro HUF 1 med hela 13–1.

Wilmer Landmark med två mål för Hällefors IK/Nora HC

Hällefors IK/Nora HC tog ledningen i första perioden genom Martin Thiery Wase.

Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 genom Willy Toresson efter 12.33.

Hällefors IK/Nora HC gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Linus Jansson Viklund och Wilmer Landmark.

Efter 12.12 i andra perioden nätade Johan Carper Rask på pass av Edwin Lööw och reducerade åt Örebro HUF 1.

Örebro HUF 1 kvitterade också till 3–3 genom Ludwig Svärd i början av tredje perioden i tredje perioden.

Hällefors IK/Nora HC stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 3–6. Hällefors IK/Nora HC tog därmed en klar seger.

Hällefors IK/Nora HC:s Sebastian Kvarnström hade tre assists och Wilmer Landmark gjorde två mål och ett assist.

För Hällefors IK/Nora HC gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Örebro HUF 1 är på andra plats.

Örebro HUF 1 tar sig an BIK Karlskoga J18 i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Hällefors IK/Nora HC möter BIK Karlskoga J18 hemma söndag 30 november 17.00.

Örebro HUF 1–Hällefors IK/Nora HC 3–6 (1–3, 1–0, 1–3)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (8.49) Martin Thiery Wase (Sebastian Kvarnström, Wilmer Landmark), 1–1 (12.33) Willy Toresson (Arvid Nilsson), 1–2 (17.18) Linus Jansson Viklund (Sebastian Kvarnström, Emil Molin), 1–3 (19.57) Wilmer Landmark (Linus Jansson Viklund).

Andra perioden: 2–3 (32.12) Johan Carper Rask (Edwin Lööw).

Tredje perioden: 3–3 (41.18) Ludwig Svärd (Leo Eckerwall, Kelton Adolfsson), 3–4 (42.41) Oliver Bystedt Bark, 3–5 (53.08) Wilmer Landmark (Martin Thiery Wase), 3–6 (56.23) Neo Törnkvist (Sebastian Kvarnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 3-0-2

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Nästa match:

Örebro HUF 1: BIK Karlskoga:2, borta, 4 december

Hällefors IK/Nora HC: BIK Karlskoga:2, hemma, 30 november