Örebro HUF 1 utklassade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – vann med 9–1

Örebro HUF 1 vann med 9–1 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Örebro HUF 1:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Willy Toresson avgjorde för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 övertygade när laget vann på bortaplan mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i U18 division 1 västra C herr med hela 9–1 (3–0, 3–0, 3–1).

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Örebro HUF 1 – mål för mål

Örebro HUF 1 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Örebro HUF 1 startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Fabian Backlund, Felix Reuterhäll och Edwin Lööw.

1.43 in i tredje perioden fick Sac Granqvist utdelning på pass av Edwin Lööw och ökade ledningen.

9.35 in i perioden satte Alvin Carlberg pucken framspelad av Liam Ejdre och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF.

Efter 15.10 nätade Sac Granqvist återigen på pass av Edwin Lööw och ökade ledningen för Örebro HUF 1.

Efter 16.50 gjorde Willy Toresson mål på nytt framspelad av Tor Tralla och ökade ledningen för Örebro HUF 1. Det fastställde slutresultatet till 1–9.

Örebro HUF 1:s Sac Granqvist stod för fyra poäng, varav två mål, Edwin Lööw gjorde ett mål och spelade fram till tre mål och Willy Toresson gjorde två mål och ett assist.

Det här betyder att Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är kvar på sjätte plats och Örebro HUF 1 stannar på andra plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro HUF:1 med 11–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 27 november. Då möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Köping IF 2 i Köpings Ishall 19.00. Örebro HUF 1 tar sig an Hällefors IK/Nora HC hemma 19.30.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Örebro HUF 1 1–9 (0–3, 0–3, 1–3)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (5.00) Tor Tralla (Willy Toresson), 0–2 (6.28) Willy Toresson (Henrik Persson, Leo Eckerwall), 0–3 (15.18) Johan Carper Rask (Edwin Lööw, Kelton Adolfsson).

Andra perioden: 0–4 (25.13) Fabian Backlund (Leo Eckerwall, Ludwig Svärd), 0–5 (26.42) Felix Reuterhäll (Henrik Persson, Sac Granqvist), 0–6 (32.00) Edwin Lööw (Sac Granqvist).

Tredje perioden: 0–7 (41.43) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 1–7 (49.35) Alvin Carlberg (Liam Ejdre), 1–8 (55.10) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 1–9 (56.50) Willy Toresson (Tor Tralla).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Örebro HUF 1: 4-0-1

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:2, borta, 27 november

Örebro HUF 1: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 27 november