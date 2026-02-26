Örebro HUF 1 utklassade Eskilstuna Linden 2 – seger med 17–2

Femte raka segern för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 nu första, Eskilstuna Linden 2 på åttonde plats

Åtta olika målgörare för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår med hela 17–2 (7–0, 3–1, 7–1).

Örebro HUF 1 har därmed fem raka segrar. Eskilstuna Linden 2 däremot har fem raka förluster.

Johan Carper Rask bakom Örebro HUF 1:s avgörande

Örebro HUF 1 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 10–1.

Örebro HUF 1 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 11–1-ledning. Till slut blev det 17–2.

Örebro HUF 1:s Johan Carper Rask stod för tre mål och fem assists, Ludwig Svärd gjorde tre mål och tre målgivande passningar, Sac Granqvist gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Leo Eckerwall gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Alfred Gustafsson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Arvid Nilsson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Eskilstuna Linden 2 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Örebro HUF 1 har 15 poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HUF:1 vunnit.

Nästa motstånd för Örebro HUF 1 är BIK Karlskoga J18. Lagen möts söndag 1 mars 13.00 i Trängens IP.

Örebro HUF 1–Eskilstuna Linden 2 17–2 (7–0, 3–1, 7–1)

U18 division 1 västra C vår, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (1.00) Leo Eckerwall (Elliot Andersson), 2–0 (6.50) Johan Carper Rask (Willy Toresson), 3–0 (9.48) Johan Carper Rask (Ludwig Svärd), 4–0 (12.28) Sac Granqvist (Johan Carper Rask, Noah Stigbäck), 5–0 (15.10) Johan Carper Rask (Alfred Gustafsson, Arvid Nilsson), 6–0 (15.39) Ludwig Svärd (Johan Carper Rask), 7–0 (17.54) Sac Granqvist (Johan Carper Rask, Henrik Persson).

Andra perioden: 8–0 (23.29) Ludwig Svärd (Sac Granqvist), 8–1 (27.20) Eddie Puolakka (Victor Larsson, Atte Aro), 9–1 (32.13) Arvid Nilsson (Leo Eckerwall, Ludwig Svärd), 10–1 (32.42) Willy Toresson.

Tredje perioden: 11–1 (45.12) Alfred Gustafsson, 11–2 (51.17) Jonathan Havorgård (Jack Klemola), 12–2 (52.18) Arvid Nilsson (Vincent Westlund, Emil Pihl), 13–2 (53.52) Sac Granqvist (Ludwig Svärd, Johan Carper Rask), 14–2 (54.05) Leo Eckerwall (Melker Frykby, Ebbe Folkesson), 15–2 (55.55) Tore Hedlund (Noah Stigbäck, Alfred Gustafsson), 16–2 (57.21) Leo Eckerwall (Melker Frykby, Henrik Persson), 17–2 (59.10) Ludwig Svärd (Johan Carper Rask).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 5-0-0

Eskilstuna Linden 2: 0-0-5

Nästa match:

Örebro HUF 1: BIK Karlskoga:2, hemma, 1 mars 13.00